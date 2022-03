Handball Erice sfiora l’impresa contro Sudtirol, termina 33-30

Nel finale la forza di Duran e Babbo è stata decisiva, consegnando il successo al Brixen. Esce, comunque, a testa alta l’Handball Erice

BRESSANONE – Impresa sfiorata da parte dell’Handball Erice, che ha tentato il colpaccio sul campo della capolista imbattuta del Brixen Sudtirol. Una partita viva e decisa solamente nel finale con la sconfitta delle ericine per 33 a 30. Le Arpie hanno tenuto in equilibrio il match per tutta la sua durata, mettendo un’ottima intensità in campo, che ha creato forti difficoltà alla formazione che occupa il primo posto in classifica dall’inizio del campionato. Nel finale la forza di Duran e Babbo è stata decisiva, consegnando il successo al Brixen. Esce, comunque, a testa alta l’Handball Erice, che ha fornito un’ottima prova.

PRIMO TEMPO: Inizio dai ritmi lenti e da una buona intensità difensiva da parte della formazione ericina, che tiene in equilibrio il match nel suo avvio (11’ 6-6). La capolista velocizza il gioco, con Fernando Gonzalez Gutierrez costretto al primo minuto di time-out (14’ 8-6). Nossing riscontra delle difficoltà in attacco e anch’egli preferisce chiamare un minuto di sospensione (17’ 9-7). Gorbatsjova con due reti di fila pareggia le ostilità: la grinta delle Arpie crea forti difficoltà al Brixen (21’ 11-11). L’equilibrio resta vivo con l’intervallo che segna il punteggio sul 16-16.

SECONDO TEMPO: Le ericine spinte dalle reti Gorbatsjova riescono a portarsi avanti, ma Sudtirol reagisce e trova il doppio vantaggio con Ghilardi (38’ 22-20). Mrkiki sale in cattedra e pareggia in più occasioni, ma Duran e Babbo riescono a riportare avanti il Sudtirol (48’ 26-23). Erice non molla, lotta e ritorna sul meno uno, con le due reti di fila di Mrkiki (52’ 27-26). L’equilibrio prosegue fino al termine dell’incontro, con Erice che aggancia il pareggio ripetutamente. Ancora Duran e Babbo allungano, però, sul più tre 31-28, consegnando poi il successo al Sudtirol per 33 a 30.

Ssv Brixen Sudtirol vs Ac Life Style Erice 33-30

Parziali: (16-16; 33-30).

Ssv Brixen Sudtirol: Eder, Durnwalder, Schatzer, Abfalterer 2, Hilber 11, Prunster, Di Pietro 2, Nothdurfter, Duran 9, Ucchino 2, Pernthaler, Babbo 2, Ghilardi 5, Rabanser, Di Carlantonio, Vikoler.

Allenatore: Hubert Nossing.

Ac Life Style Erice: Colombo, Mrkikj 12, Yudica 1, Coppola 5, Basolu, Cozzi 3, Gorbatsjova 6, Brkic, Benincasa 1, Iacovello, Losio 2, Podariu, Felet, Ravasz.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Mattia Bassan e Andrea Bernardelle.