L'annuncio del direttore generale dell'Oms: "Nessun nuovo decesso dal 2 maggio"

Tre morti confermate e dodici casi accertati: è il nuovo bollettino relativo al focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera Mv Hondius. A fare il punto sulla situazione è il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha aggiornato il bilancio nelle ultime ore.

“Oggi i Paesi Bassi hanno confermato un ulteriore caso tra un membro dell’equipaggio sbarcato a Tenerife, rimpatriato nei Paesi Bassi e da allora in isolamento”, ha dichiarato. “Ci sono ora 12 casi segnalati e 3 decessi confermati”, ha aggiunto Ghebreyesus precisando inoltre che “non sono stati segnalati nuovi decessi dal 2 maggio, quando l’epidemia è stata segnalata per la prima volta all’Oms”.

Cosa è successo sulla nave da crociera Mv Hondius

Il focolaio si è sviluppato a bordo della nave da crociera Mv Hondius, che dopo essere rimasta per giorni al largo di Capo Verde, è approdata a Tenerife, nelle Isole Canarie, dove sono sbarcati i passeggeri e i membri dell’equipaggio ancora a bordo. Tenuto conto del periodo di incubazione del virus, sono stati sottoposti a monitoraggio, isolamento e controlli medici.

Le autorità sanitarie hanno identificato il cosiddetto ceppo andino dell’Hantavirus, considerato particolarmente raro e pericoloso. Si tratta infatti dell’unica variante in grado di trasmettersi anche tra esseri umani, circostanza che ha aumentato la preoccupazione delle autorità internazionali. Generalmente gli Hantavirus vengono trasmessi all’uomo attraverso il contatto con roditori infetti o con i loro fluidi biologici. Il ceppo andino, invece, può diffondersi anche da persona a persona tramite contatti stretti e prolungati.

L’imbarcazione approdata a Rotterdam

Dopo lo sbarco degli ultimi passeggeri a Tenerife, la Mv Hondius ha lasciato le Canarie diretta verso Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove sono sbarcati gli ultimi passeggeri e membri dell’equipaggio, anch’essi sottoposti a quarantena. Le autorità sanitarie internazionali continuano intanto a seguire l’evoluzione del focolaio per verificare l’eventuale comparsa di nuovi casi legati alla sfortunata crociera.

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