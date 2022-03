Hera Hora liquidata, Palermo FC prosegue in autonomia

La decisione è stata presa durante l'assemblea dei soci

PALERMO – Così come riporta il sito ufficiale del club rosanero, è terminato il compito di Hera Hora srl in vista della scadenza del triennio oggetto del Piano presentato al Comune di Palermo. Nel corso dell’assemblea dei soci del 30 marzo 2022 la stessa Hera Hora è stata posta in liquidazione così separando la sua attività da quella di Palermo FC SpA che, invece e all’opposto, potrà autonomamente continuare lungo il suo percorso di crescita anche con nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione di Hera Hora e’ stato nominato quale Collegio di liquidatori della Stessa.

Nell’ambito delle attività di liquidazione, Hera Hora curerà la gestione del contenzioso con il socio receduto Italplaza Sports LLC di Tony Di Piazza (invitato a partecipare all’assemblea di Hera Hora e presente tramite soggetto delegato).