Vaccini Covid, nuovi orari per gli hub di Messina e provincia

Le novità a partire dal 4 febbraio

1' DI LETTURA

MESSINA – L’Asp di Messina comunica che dal 4 Febbraio prossimo l’ambulatorio Vaccinale di Messina Centro (dedicato anche alle vaccinazioni Covid), situato in via La Farina n° 84, osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 ed il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30. Sabato chiuso.

Nei Centri vaccinali della provincia rimangono quasi gli stessi orari tranne qualche piccolo cambiamento: da lunedì a sabato dalle 9 alle 13, e martedì dalle 15 alle 18 i vaccini saranno somministrati a Mistretta, al punto ospedaliero ‘SS Salvatore Mistretta’ in via Anna Salomone, a Sant’Agata di Militello allo stabilimento dell’ospedale Sant’Agata di Militello in via Medici, a Milazzo sempre all’Hub Parco Corolla.

A Lipari i vaccini verranno somministrati solo il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 nel centro in via San Giorgio. A Patti invece, il Centro vaccinale resterà aperto in via Garibaldi il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e sempre il giovedì anche dalle 15 alle 18.

A Brolo il Centro vaccinale sarà aperto ogni mercoledì dalle 9 alle 13. Il Centro vaccinale di Giardini Naxos (ha sostituito Letojanni) in via Ortogrande sarà aperto ogni venerdì dalle 9 alle 13 e la prima e la terza settimana del mese il mercoledì dalle 9 alle 13, mentre la seconda e quarta settimana del mese il mercoledì dalle 9 alle 13 i vaccini saranno somministrati nel Centro vaccinale di S.Alessio.