Hyundai, inaugurata la nuova concessionaria a Palermo

PALERMO – Inaugurata Style System, la nuova concessionaria Hyundai di Palermo in Via Aci 6 a Palermo, parte del gruppo imprenditoriale Lo Cascio e Provenzano. “Il nostro obiettivo è rivoluzionare l’esperienza d’acquisto auto a Palermo”, spiegano dalla direzione aziendale. “Style System non è semplicemente una concessionaria Hyundai, siamo il partner che ogni cliente merita per il proprio viaggio nel mondo dell’automobile.”

La nuova concessionaria conta su un team di oltre 30 collaboratori altamente specializzati e “formati – si legge in una nota – sulle tecniche di ascolto e relazione con il cliente. L’officina è dotata delle più moderne attrezzature diagnostiche e di riparazione, con tecnici formati direttamente dalla casa madre per garantire interventi rapidi e precisi. Il noleggio a lungo termine rappresenta un’alternativa flessibile per privati e aziende palermitane includendo manutenzione, assicurazione e assistenza stradale in un unico pacchetto conveniente”.

“La nuova sede – spiega l’azienda – è stata progettata per accogliere i clienti in un ambiente confortevole e moderno, ogni cliente che entra nella nostra concessionaria auto Palermo deve sentirsi parte di una grande famiglia”.