I consigli comunali d’Italia salutano Papa Leone XIV

Tantillo: "Con Lui una speranza di pace e dialogo”

PALERMO – “Con Papa Leone XIV si apre una stagione di speranza per la Chiesa e per l’intera umanità”. Così Giulio Tantillo, coordinatore della Conferenza nazionale dei Consigli comunali, commenta l’elezione del nuovo Pontefice, esprimendo a nome di tutti i presidenti e consiglieri comunali italiani “le più sentite congratulazioni”.

“Il riferimento è in particolare alle parole pronunciate dal Papa nel suo primo discorso, in cui ha invocato una pace “disarmata e disarmante. Un messaggio – sottolinea Tantillo – che tocca da vicino le nostre comunità locali, dove ogni giorno si lavora per i diritti, la convivenza e la coesione sociale”.

“Il richiamo del Santo Padre ai valori della pace, del dialogo e della solidarietà – conclude – è una guida preziosa anche per le istituzioni civiche. Il suo pontificato potrà essere luce in un tempo che ha urgente bisogno di riconciliazione”.