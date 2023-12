I consiglieri Cantarella e Cavallaro lasciano il gruppo “Giarre torna città”

Movimenti nella maggioranza

GIARRE (CATANIA) – Cambia nuovamente la geografia politica tra le fila della maggioranza in Consiglio comunale a Giarre. I consiglieri Salvatore Cantarella e Salvo Cavallaro hanno rassegnato, infatti, le dimissioni dal gruppo consiliare ‘Giarre torna città’, creando un gruppo autonomo. Nel gruppo, ormai dimezzato, restano Santo Primavera e Angela D’Urso.

“Restiamo col sindaco”

“Nessuna frattura, però, con il primo cittadino”, ci tiene a precisare Salvatore Cantarella, già capogruppo di ‘Giarre torna città’. “Con l’uscita dal gruppo ‘Giarre torna città’, noi consiglieri non vogliamo creare nessuna frattura – sottolinea il consigliere Cantarella -. Ribadiamo il nostro appoggio al sindaco Leo Cantarella ma vogliamo aprire una fase nuova. Riteniamo infatti che su problematiche come l’acqua, il cimitero, la viabilità, il patrimonio comunale bisogna aprire una discussione che coinvolga l’intero consiglio comunale e la città. Riteniamo che finora il sindaco abbia ben operato, ma dopo due anni la macchina ha bisogno, per l’ulteriore cammino, di una coraggiosa, ribadisco coraggiosa, messa a punto. Ci aspettiamo pertanto – conclude – che il sindaco voglia fare al più presto una verifica con la sua maggioranza, per un proseguimento sereno della consiliatura”.

Il dialogo politico

Sul punto interviene anche il capogruppo di ‘Prima Giarre’ Antonio Camarda. “In qualità di capogruppo consiliare di ‘Prima Giarre’, costituito due anni fa insieme al consigliere Alfio Bonaventura e al presidente del Consiglio Giovanni Barbagallo – precisa Camarda – non posso che esprimere piena fiducia e vivo interesse verso la nuova caratterizzazione politico-istituzionale che gli stimati colleghi consiglieri Salvatore Cantarella e Salvatore Cavallaro hanno intrapreso nell’alveo della maggioranza. Sono certo di una sempre più sinergica azione politica del gruppo consiliare che rappresento con i consiglieri Cantarella e Cavallaro, basato sulla lealtà, stima reciproca e condivisione d’intenti a servizio del bene comune, che hanno caratterizzato – conclude – l’azione dei due gruppi fin dall’inizio della consiliatura”. Le dimissioni sono state comunicate con una breve nota al presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo. “Nutro profonda stima e fiducia nei colleghi Cantarella e Cavallaro – dichiara Barbagallo – Entrambi fin dal primo giorno hanno lavorato bene e nell’interesse esclusivo della comunità giarrese. Sono sicuro che questa nuova iniziativa servirà da stimolo e da pungolo per l’amministrazione comunale che, nei prossimi mesi, dovrà affrontare sfide fondamentali per la nostra città. La politica deve farsi carico di dare risposte alle istanze dei cittadini e – conclude il presidente del Consiglio comunale – sono certo che insieme ai quattro colleghi, che siano in un gruppo unico o federato, riusciremo a fare la differenza”.