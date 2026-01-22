Il ciclone e i danni in tre regioni: Bper stanzia finanziamenti straordinari

Messo a disposizione un plafond di 300 milioni

PALERMO – “Il Gruppo Bper ha stanziato un plafond di 300 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese che hanno subito in questi giorni gravi disagi dovuti dal maltempo”, è quanto si legge in una nota. Nello specifico Bper Banca stanzia in favore di Calabria e Sicilia 100 milioni per ciascuna regione, il Banco di Sardegna altri 100 per l’isola. A disposizione finanziamenti straordinari, con durata fino a 60 mesi, che prevedono fino a 50mila euro per i privati e fino a un milione per le imprese di ogni dimensione.

“Il gruppo Bper – dichiara il direttore commerciale di Bper Banca, Stefano Vittorio Kuhn – vuole essere vicino a famiglie e imprese colpite nelle ultime ore da eventi atmosferici avversi e messe a dura prova. Il plafond messo a disposizione dal nostro istituto consente di fornire un aiuto concreto con l’auspicio che si possa tornare a una situazione di normalità nel più breve tempo possibile”.

Le misure straordinarie di Generlai, Cattolica e Alleanza assicurazioni

Generali, Cattolica e Alleanza Assicurazioni intervengono a sostegno di clienti e agenti colpiti dal ciclone Harry che ha sferzato il Sud Italia in questi giorni. Per una rapida gestione dei sinistri, si legge in una nota, sono stati attivati gli interventi previsti dal modello di gestione degli eventi estremi ‘Generali Qui per voi’, con la messa a disposizione di agenti e clienti delle zone colpite dal ciclone del numero verde 800 867 222, dedicato alle informazioni e denunce dei sinistri.

Il canale telefonico si aggiunge a quelli già esistenti e ai servizi offerti dalle agenzie e all’attivazione della rete dei periti fiduciari e dei risanatori per la gestione tempestiva dei danni. È inoltre in corso un’attività di contatto di tutte le agenzie del territorio interessato per l’individuazione di specifiche esigenze. Grazie alla collaborazione con diversi partner specializzati, Generali mette a disposizione un portafoglio di soluzioni per proporre al cliente operazioni di ripristino o di riparazione dei beni: dalla pulizia della casa con il supporto di network di artigiani, al ripristino di locali e macchinari, dalla messa in sicurezza del materiale non danneggiato, all’intervento di riparatori specializzati, dal temporary shop per le merci riparate o salvate, all’erogazione di un anticipo sull’indennizzo.