I deputati Dc all’Ars: “Valuteremo la nascita di nuove realtà parlamentari”

La risposta alle parole del leader di Sud Chiama Nord

PALERMO – “Apprezziamo la disponibilità di Cateno De Luca, la sua apertura e la sua mancanza di preclusioni verso soggetti politici che sono accomunati da un’unica volontà: appoggiare il governo Schifani in questa parte finale di mandato che dovrà essere caratterizzato da una ultima stagione di riforme”.

Così il gruppo parlamentare della Dc sulle parole del leader di Sud Chiama Nord che ha annunciato la possibilità di un intergruppo parlamentare. “La stagione delle riforme che avevamo già chiesto al momento della fiducia al presidente Schifani, caratterizzerà l’ultima parte del mandato e rivoluzionerà diversi aspetti della vita quotidiana di noi siciliani. Noi della Dc ci crediamo fortemente e continueremo a percorrere questa strada. Nell’immediato futuro valuteremo attentamente la nascita di nuove realtà parlamentari anche di intergruppi, purché siano in grado di dare più forza al governo Schifani nell’ottica della stagione delle riforme”, dicono i parlamentari Dc.