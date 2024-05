Licenza sospesa per tre mesi

PALERMO – La polizia di Stato ha sequestrato un distributore automatico di bevande nel palermitano che erogava alcolici e superalcolici senza la lettura ottica dei dati anagrafici. Così i minorenni potevano acquistare liquori.

Il gestore dell’impianto che si trova in via Mazzini a Termini Imerese è stato denunciato e l’autorizzazione è stata sospesa per tre mesi dall’amministrazione comunale.