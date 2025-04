I funerali di un Papa immenso, l’ombra di un uomo morto a Palermo

La morte del Santo Padre. E quella di un clochard

Oggi il mondo dà l’addio a un Papa immenso, illuminato dalla sua fede e dalla sua profonda umanità, con il rito dei funerali. Tutti noi, da vicino o da lontano, saremo partecipi di un momento consacrato al distacco. In storie private o pubbliche, l’incenso e la benedizione segnano il passaggio. Perfino rispetto a quella ‘grazia di sospensione’ che la morte concede, nell’intervallo tra una dipartita e il saluto.

Il livello altissimo del cordoglio trova una scontata conferma negli interventi di rango, ospitati da questo giornale, per l’occasione.

Papa Francesco non è stato, è e sarà una strada luminosa di indicazione e di adesione al bene, lascia un incancellabile testamento di vicinanza ai diseredati, anche in faccia ai ‘potenti della Terra’, che oggi lo onoreranno in un protocollo che non nasconderà ipocrisie cruciali.

Nei giorni scorsi, un uomo è stato trovato morto a Palermo, per strada. Sappiamo poco e le notizie ricevute sono scarne. Verosimilmente era un clochard, cioè uno di coloro che albergavano nel cuore infinito di Biagio Conte.

La Comunità di Sant’Egidio si è mossa, con la consueta pietà, per scoprire qualcosa di più. Poi, basta. Non si è inarcato un sopracciglio. Non si è sollevato un vero punto di domanda. A Palermo, come altrove, ci sono esseri umani che – per i vari casi della vita – dormono sotto le stelle. Ogni tanto, qualcuno muore. Succede.

Ma quale sarebbe il nesso tra i funerali di un pontefice amatissimo e la fine di un essere umano sconosciuto, se non la vicinanza temporale? Niente che sia direttamente riconducibile a fatti sideralmente distanti.

Se non questo dettaglio. Papa Francesco, che ameremo per sempre, ci ha donato l’esempio di una luce rivolta ovunque. L’indifferenza era la sua nemica d’elezione. I diseredati erano il suo pane quotidiano. Noi stiamo spendendo parole importanti, di condivisione, rivolte al suo magistero. Eppure, c’è un uomo morto nell’ombra a Palermo, ancora una volta. E pochi lo guardano.