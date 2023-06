“I love Sicily”, la drink list dell’adranita Liuzzo premiata in Belgio

Il bartender utilizza solo materie prime siciliane: "Voglio far sentire i profumi dell'isola".

1' DI LETTURA

CATANIA – Originalità e materie prime di qualità: sono i motivi per cui è stato premiato a Bruxelles il bartender siciliano Marco Liuzzo (su Instagram: marcoliuzzo_official_page), che ha presentato una signature drink list intitolata “I Love Sicily” al Palazzo Africano di Turveren. Liuzzo, che ha collaborato con un ristorante gourmet delle Fiandre belghe, è stato premiato da una giuria di chef e bartender belgi e olandesi.

I Love Sicily: la drink list

Tra i cocktail più bevuti della drink list di Liuzzo, il “Filicudi” e il “Catania on my mind”, realizzati con prodotti siciliani come il gin sale della Cantina Bianchi di Marsala, l’Etneum di Giuseppe Librizzi, il gin Ficu di Messina, oltre a prodotti home made creati come infusi di pistacchio e fico d’india.

A raccontare la drink list è lo stesso Liuzzo: “L’ho chiamata ‘I Love Sicily’ perché ho pensato che in queste terre, come in Germania, ci sono tanti oriundi che per lavoro o necessità sono lontani dalla Sicilia, e ho voluto creare questa drink list per rendere loro omaggio e soprattutto per far sentire i profumi di Sicilia anche in Belgio”.

Il premio e i media

La vittoria di “I love Sicily” è stata richiamata da diversi media olandesi. Racconta sempre Liuzzo: “Sono felice che la drink list sia stata premiata da chef che non fanno parte del mondo del beverage, dunque hanno accostato il mio prodotto al food, significa che la drink list è totalmente completa per il food and beverage. In più c’è un motivo di orgoglio personale a essere letto dagli olandesi per il mio lavoro, che naturalmente faccio con passione”.

Tra i progetti di Liuzzo c’è un ritorno in Sicilia: “Ho un accordo verbale con un resort ristrutturato da poco in maniera stupenda, ma aspetto loro notizi: per ora mi godo il Belgio”.