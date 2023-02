I Modà in tour in Sicilia: si esibiranno a Taormina e Agrigento

La band è stata protagonista all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Salvami

PALERMO – A poche settimane dalla partenza del primo tour teatrale dei Modà, che vedrà il gruppo nuovamente sui palchi dopo aver presentando “Lasciami” alla 73° edizione del Festival della Canzone Italia sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, la band capitanata da Kekko Silvestre annuncia che i concerti proseguiranno lungo tutta l’estate nelle più prestigiose rassegne musicali di tutto il paese, spinto dai numerosi sold out che l’imminente tour teatrale continua a inanellare.

A partire dal mese di marzo i Modà saranno infatti impegnati con oltre 30 concerti nei principali teatri italiani, accompagnati per la prima volta da un’orchestra, con un tour che continua a registrare date sold out. A quelli già annunciati durante i giorni della kermesse sanremese si registrano oggi tre nuovi tutto esaurito.

Saranno due i concerti in Sicilia, organizzati da Puntoeacapo:

2 GIUGNO – TAORMINA TEATRO ANTICO ore 21.30 (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita).

6 GIUGNO – AGRIGENTO TEATRO VALLE DEI TEMPLI ore 21.00 (Festival il Mito, in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi).

I biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi ore 16.00 su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto. Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.

I Modà sono stati tra i protagonisti del Festival della Canzone Italiana con “Lasciami”, brano scritto da Kekko Silvestre (disponibile su tutte le piattaforme musicali https://lnk.to/Moda-LasciamiIG e pubblicato su etichetta K1078 Edizioni Musicali).

“Lasciami – racconta Kekko Silvestre – è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Si. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle”.

“Lasciami” è accompagnata da un video (visibile al seguente link https://youtu.be/EQavU_xpMrA) diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis e girato nell’incantevole cornice di Villa Ida Lampugnani Gajo nei dintorni di Milano. Nel video una lei ammaliante e ambigua, come la depressione, avvolge Kekko in uno stretto abbraccio, per poi accerchiarlo con un ballo oppressivo e oscuro.

I Modà sono tornati al Festival per la quarta volta in 20 anni di carriera dopo la partecipazione nella categoria giovani nel 2005 con “Riesci a innamorarmi”, il ritorno – questa volta nei big – nel 2011 accanto ad Emma Marrone con “Arriverà” (che regalò loro il secondo posto in classifica e la certificazione di 2 volte platino) e l’esibizione nel 2013 con “Se si potesse morire” che si piazzò al terzo posto in classifica e venne certificato platino.

Il ritorno sul palco del Teatro Ariston e il successivo tour nei teatri sono l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei MODÀ (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria).

La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e a tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi Sold out in tutta Italia.

Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners.