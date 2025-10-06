 "I numeri del villaggio dell'Esercito miglior risposta alle polemiche"
“I numeri del villaggio dell’Esercito miglior risposta alle polemiche”

Parla il senatore FdI Russo
PALERMO
di
PALERMO – “I numeri registrati dal Villaggio dell’Esercito a Palermo, con oltre 60mila visitatori, rappresentano la risposta più concreta alle polemiche sollevate da una parte della sinistra e da alcune sigle dell’associazionismo”. Lo dice Raoul Russo, senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Palermo, che ha partecipato all’iniziativa.

“L’affluenza dimostra chiaramente quanto i cittadini, palermitani e non solo, riconoscano il valore dell’Esercito e delle forze armate tutte, attribuendo loro rispetto e considerazione. Dispiace – ha concluso Russo – dover constatare che le proteste, talvolta violente, abbiano costretto le forze di polizia a un impegno straordinario. Ogni agente impiegato per garantire la sicurezza di una manifestazione pacifica è un agente sottratto al presidio del territorio. È un dato oggettivo che merita riflessione”.

