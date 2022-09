I palermitani “sbancano” ai Campionati Europei di nuoto master

Sei ori, tre argenti e cinque bronzi per gli atleti del capoluogo siciliano

2' DI LETTURA

Sei ori, tre argenti e cinque bronzi è il medagliere portato a casa dai nuotatori palermitani protagonisti ai Campionati Europei di nuoto master, che si sono svolti a Roma nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto. Un risultato enorme per la città, anche soprattutto alla luce della chiusura totale nel mese di agosto dell’unico impianto da 50 metri dove gli atleti avrebbero dovuto allenarsi e rifinire la preparazione.

Pur non di meno i risultati sono arrivati ed anche in maniera cospicua. Iniziamo dal medagliere: dieci medaglie per le atlete dell’Olympia Palermo, giovane compagine che conta sull’apporto di due atlete formidabili come Giulia Noera e Tiziana Papandrea, quest’ultima catanese ma tesserata per la squadra palermitana: le ‘ragazze terribili’ hanno vinto l’oro in una combattutissima staffetta 4×50 mista, conquistando il tetto d’Europa e anche il nuovo record italiano con il tempo di 2.13.98 togliendolo alla Waterpolo Palermo, di cui la stessa Giulia Noera faceva parte in quella stagione. Questa la formazione vincente: Tiziana Papandrea dorso, Marina Finocchiaro rana, Giulia Noera farfalla e Alfonsina Irace stile libero. Le stesse ragazze hanno anche conquistato il bronzo nella 4×50 stile libero, anche qui con il record italiano. Tre vittorie personali, con un record europeo nei 400 stile libero e un italiano nel 200 dorso per la stessa Papandrea che ha fatto l’en plein personale vincendo anche gli 800 stile libero. Un argento nei 200 farfalla e due bronzi nei 200 misti e nei 100 farfalla invece per Giulia Noera.

La Waterpolo Palermo ha invece portato a casa quattro medaglie: due personali di Fabrizio Griffo, oro nei 50 rana e argento nei 50 stile libero e due con le staffette: argento nella 4×50 stile libero con lo stesso Griffo e poi Claudio Amoroso, Valentina Salvia e Paola Uberti. Gli stessi quattro hanno poi conquistato il bronzo nella 4×50 miataffetta mista.

Questi infine i ‘piazzamenti’ degli atleti palermitani che non sono saliti sul podio:

Olympia Palermo

Fabrizio Cavataio, quinto nella 3km e quinto negli 800 stile libero m25;

Andrea Runfola, quinto nella 3 km e decimo negli 800 stile libero m30;

Francesco di Vitale ventiduesimo nei 50 stile libero e venticinquesimo nei 100 stile libero m25.

Waterpolo Palermo

Valentina Salvia, sesta nei 50 stile libero M60;

Paola Uberti, sesta nei 50 stile libero m55;

Claudio Amoroso, ottavo nei 50 rana m55;

Riccardo Abbate, ventitreesimo nei 50 rana m55;

Stefano Buscemi, sessantaduesimo nei 50 stile libero m50.