“I racconti della domenica” di Giovanni Virgilio al David di Donatello

Nomination per la miglior fotografia.

CATANIA. Ci sono anche “I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene” del catanese Giovanni Virgilio tra i film in corsa al 68° David di Donatello, l’oscar del Cinema italiano. Giovanni Mammolotti è infatti in nomination quale miglior autore della fotografia. Gli altri in lizza sono Francesco Di Giacomo, “Esterno notte”; Maurizio Calvesi “La stranezza”; Ruben Impens, “Le otto montagne”; Paolo Carnera, “Nostalgia”.