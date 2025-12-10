Orto botanico, i sindacati annunciano lo stato d’agitazione degli operai

Flai e Fai stanno predisponendo una richiesta di convocazione urgente al rettore

PALERMO – Flai Cgil e Fai Cisl preannunciano lo stato di agitazione dei lavoratori agricoli dell’Università di Palermo.

“Domani ricorre l’anniversario dei 230 anni dell’Orto Botanico di Palermo, uno dei più importanti d’Europa. Il rettore Massimo Midiri lo ricorda che la bellezza di quei luoghi è anche merito degli operai agricoli che vi lavorano da oltre trent’anni?”, è la domanda dei segretari generali di Flai Cgil Palermo e Fai Cisl Palermo Trapani Enza Pisa e Massimo Santoro.

La vertenza riguarda circa una cinquantina di lavoratori agricoli a tempo determinato che da oltre 30 anni, grazie a una norma nazionale del 1980, svolgono la loro attività sia presso l’Orto Botanico sia presso la Cittadella universitaria. Inoltre, una parte dei lavoratori aspetta lo scorrimento delle graduatorie per il passaggio a tempo indeterminato ma la restante parte rimane sospesa nell’incertezza della riassunzione per il 2026. I sindacati erano stati rassicurati che la situazione si sarebbe sbloccata entro Natale.

“Vanno mantenuti gli impegni assunti – aggiungono Enza Pisa e Massimo Santoro – Siamo a metà dicembre e molte incertezze ancora persistono, sia legate allo scorrimento delle graduatorie che alle modalità di assunzione degli operai agricoli stagionali per il 2026″. Flai e Fai stanno predisponendo una richiesta di convocazione urgente al rettore.