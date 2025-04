IA protagonista dell’incontro Europrogettazione 5.0 a Palermo

L'evento alla Lumsa promosso dall'eurodeputata Caterina Chinnici

PALERMO – Un confronto tra istituzioni, mondo accademico ed esperti per valorizzare il ruolo dell’IA nella progettazione europea, per evidenziare le opportunità offerte dai finanziamenti UE e per esaminare le strategie per una gestione più efficiente e innovativa. Questo il tema al centro dell’incontro “Europrogettazione 5.0”, tenutosi il 14 aprile a Palermo, presso l’Aula Magna dell’Università LUMSA, in via Filippo Parlatore 65.

L’evento pubblico, promosso dall’eurodeputata Caterina Chinnici e organizzato con il gruppo PPE, ha visto la partecipazione di esperti del settore per offrire un’analisi sulle opportunità costituite dai fondi europei.

“Un incontro che ho voluto fortemente sul tema dei finanziamenti europei e della progettazione – ha sottolineato l’on. Chinnici a margine dell’evento -. Una progettazione che risponda alle finalità dei finanziamenti e che possa avere il supporto dell’intelligenza artificiale, che è il futuro già presente nella nostra realtà e che può essere utilizzata in maniera efficace nell’accesso ai bandi e nella realizzazione di progetti che siano validi”.

L’intelligenza artificiale effettivamente può rivelarsi un valido alleato le cui possibilità sono ancora tutte da scoprire. Accedere ai finanziamenti europei rappresenta una sfida significativa, a causa della complessità delle procedure e delle difficoltà nel reperire informazioni, troppo spesso frammentarie. In questo scenario, l’IA può dunque offrire molteplici possibilità di semplificazione, agevolando l’individuazione dei bandi e migliorando le opportunità di successo.

L’appuntamento ha visto la presenza, tra gli altri, del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “L’intelligenza artificiale è l’ultima frontiera della transizione digitale – ha dichiarato il primo cittadino -. È auspicabile che possa non fare mai a meno dell’intelligenza umana che la indirizza, la governa, la monitora e deve limitarne le possibili estreme conseguenze”.

All’incontro ha preso parte il Prof. Giampaolo Frezza, Direttore Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Comunicazione Università LUMSA. Sono intervenuti il ⁠Dott. Gianfranco Arone di Valentino, esperto in controllo e rendicontazione Fondi SIE; il ⁠Prof. Giovanni Battista Dagnino, Direttore del LUMSA International Research Center for Artificial Intelligence Management; il⁠ ⁠Dott. Matteo Lazzarini, esperto in finanziamenti europei e Intelligenza Artificiale; la ⁠Dott.ssa Lidia Marconi, Responsabile progetti nazionali, europei e internazionali – Assocamerestero. A moderare l’incontro l’avvocato Fabrizio Tantillo.