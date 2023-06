Iacchetti, la Sicilia, Troisi e i progetti per il futuro

Enzo Iacchetti

Riceverà il premio dedicato all'attore scomparso

SALINA – “Abbiamo passato un momento difficile in azienda per la morte di Berlusconi, che mancherà molto a noi, a Mediaset e alla tv. Tuttavia ora si sta lavorando alacremente per riorganizzare i palinsesti e sono certo che Striscia la Notizia continuerà”. Lo ha detto Enzo Iacchetti al Marefestival di Malfa, nell’isola di Salina, dove riceverà il premio dedicato a Massimo Troisi. Il suo commosso ricordo.