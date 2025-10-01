 Ictus ischemico, somministrato il tenecteplase: prima volta in Sicilia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Ictus ischemico, somministrato il tenecteplase: è la prima volta in Sicilia

Il trattamento è stato eseguito nella Stroke Unit del "Gravina" di Caltagirone
SALUTE
di
1 min di lettura

CATANIA – All’Ospedale “Gravina” di Caltagirone, per la prima volta in Sicilia, somministrato con successo il tenecteplase, farmaco innovativo contro l’ictus ischemico acuto.

Il trattamento è stato eseguito nella Stroke Unit del Presidio Calatino. La terapia con questo fibrinolitico di nuova generazione è stata somministrata a una donna di 79 anni, giunta in Pronto Soccorso con deficit motorio all’emi-lato sinistro e difficoltà di linguaggio insorti da circa un’ora.

“L’introduzione del tenecteplase non è solo il risultato di un’ottima squadra clinica, ma rappresenta anche la risposta concreta ai bisogni del territorio e alle sfide delle reti tempo-dipendenti – dichiara il direttore generale dell’Asp d , Giuseppe Laganga Senzio -. È la conferma dell’efficacia della nostra programmazione sanitaria e dell’impegno a rafforzare le reti tempo-dipendenti, per assicurare al territorio interventi tempestivi, appropriati e di elevata qualità”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI