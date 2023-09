Ignoti fanno irruzione in un’azienda agricola e distruggono le telecamere

La denuncia della cooperativa Terre di Balestrate

1' DI LETTURA

BALESTRATE (PALERMO) – “Questa notte ignoti hanno fatto irruzione nell’azienda Il Filo Tropicale distruggendo le telecamere e portando via la bilancia, senza neanche toccare il mango”. Lo denuncia sui social la cooperativa Terre di Balestrate. “Sono segnali inquietanti su cui pretendiamo una risposta forte dello Stato. Come cooperativa esprimiamo massima solidarietà all’azienda Il Filo Tropicale, socio della nostra cooperativa, e alle altre aziende colpite nei giorni scorsi persino dal furto di un furgone”, spiegano. Questo è un attacco all’eccellenza del nostro territorio. Condanniamo fermamente questi vili gesti. Ci siamo già attivati per fare la nostra parte e offrire tutto il nostro sostegno”, continuano. “Avevamo scritto alla Prefettura e siamo in attesa di una risposta. Ringraziamo i carabinieri di Balestrate per la loro presenza sul territorio ma chiediamo un intervento immediato delle Istituzioni per un forte aiuto del settore. La nostra comunità si schiera compatta al fianco dei produttori agricoli: non siete soli, andiamo avanti”, concludono.