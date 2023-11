Il 13enne suicida a Palermo, scuola sotto choc: “Una sofferenza immane”

La preside della media Vittorio Emanuele Orlando: "La nostra comunità è sconvolta"

PALERMO – “Il dolore è veramente troppo grande, siamo sconvolti”. La voce di chi risponde al centralino della scuola media Vittorio Emanuele Orlando mantiene un tono di cortesia, nonostante il momento drammatico e lo sconvolgimento che pervade l’istituto.

Un tredicenne, sabato scorso, si è tolto la vita mentre era in casa. Frequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando. Una ferita atroce, un gesto estremo, su cui indagano la Procura della Repubblica, quella per i minorenni e i carabinieri. Il tredicenne potrebbe essere stato vittima di bullismo.

La dirigente scolastica, la professoressa Maria Letizia Russo, si è insediata quest’anno. Le telefonate si susseguono, è impegnata, nel via vai di un giorno terribile. Infine, risponde e si avverte il carico psicologico che una preside, il punto di riferimento, deve sopportare, in ambito scolastico, in occasione di una tragedia, forse, più di altri.

“L’attività è sospesa – dice la professoressa Russo – sulla vicenda in sé non posso dire niente. Ma lei capisce benissimo cosa stiamo provando. Siamo tutti genitori, siamo docenti. La sofferenza è immane, la nostra comunità è comprensibilmente sotto choc. Non posso aggiungere altro”.

Un dolore che segna la scuola che aveva dovuto fare già i conti con un’altra tragedia. Appena tre anni fa, una bambina di dieci anni si era accasciata, in palestra, durante l’ora di educazione fisica, per un malore fatale. Come allora, la richiesta che arriva è di cautela e rispetto. Il dolore è troppo forte.