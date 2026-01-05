Il bambino picchiato dal padre: andrà dai nonni assieme ai fratelli

CATANIA – Il caso dell’undicenne picchiato dal padre con un cucchiaio di legno, con il video diventato virale sui social, è finito sotto il faro della Procura per i minorenni di Catania, diretta dalla procuratrice Carla Santocono, che ha disposto, con un intervento d’urgenza, la messa in sicurezza dei quattro figli della coppia affidandoli ai nonni materni.
Il provvedimento è stato eseguito con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura del capoluogo etneo. Oggi la Procura per i minorenni ha chiesto al Tribunale competente l’emissione di un provvedimento per la protezione dei bambini.
Secondo quanto appreso dall’ANSA, nella richiesta si sollecita il mantenimento dei quattro fratelli, un maschio e tre femmine di età comprese tra gli 11 ei 4 anni, nella casa dei nonni materni, vietando l’avvicinamento dei genitori e chiedendo un intervento sulla loro potestà genitoriale.