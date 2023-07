Il blitz di Resuttana, l’Ance Palermo: solidarietà a chi ha denunciato

Il presidente Massimiliano Miconi: "Sempre al fianco degli imprenditori che vogliono lavorare onestamente”

1' DI LETTURA

PALERMO – “Gli arresti di ieri e le vicende imprenditoriali e umane che sono emerse dalla cronaca dimostrano che, oltre agli imprenditori collusi, c’è chi sa coraggiosamente resistere alle intimidazioni della mafia. Per questo, nel fare il nostro plauso alle forze dell’ordine per l’operazione Resurrezione, vogliamo esprimere sostegno all’imprenditore edile che non ha ceduto ai tentativi di intimidazione, ribellandosi”.

Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi che continua: “Alla Edim di Carmelo Meola va tutta la nostra solidarietà per il coraggio e la determinazione dimostrati. Ance Palermo è stata e sarà sempre al fianco di imprenditori come Meola che vogliono lavorare in maniera onesta”.