“Il cane Black vive chiuso in un box da due anni”, l’appello per adottarlo

La storia

PALERMO- “Tanti volevano salvare il cane Black. Delle brave persone, degli amici, lo mantengono in una pensione dove è ben curato. Ma è sempre un cucciolone che, nonostante le sgambature, sta soprattutto in gabbia. C’è qualcuno che può farsene carico e che potrebbe adottarlo definitivamente?”. La voce narrante è quella di Giusy Caldo, animalista appassionata e conosciuta in città. Suo è l’appello, lanciato sul profilo Facebook.

“Black, due anni fa – dice Giusy – viveva in strada con un clochard che aveva problemi di varia natura, anche psichiatrici. Lui lo teneva sempre chiuso in uno spazio, dietro una impalcatura, di corso Vittorio Emanuele (nella foto in basso). I suoi guaiti strazianti mobilitarono tante persone, fra cui i turisti. I messaggi social di sostegno arrivarono da tutta Italia. Riuscimmo a prendere Black che venne spostato in una pensione a pagamento finanziata da questi miei amici”.

“Black – spiega su Facebook Giusy – vive in pensione da due anni. È un cane di tre anni molto equilibrato, socievole e sano come un pesce. Purtroppo vive in un box. Vogliamo riaccendere per lui la speranza di una casa e una famiglia? Per adozione: giusycaldo@gmail.com”.