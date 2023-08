Il Catania a Palazzo degli elefanti, Trantino: “Lo sport va incentivato”

Debutto vicino: le parole di Grella sul Centro sportivo

Trantino e il saluto alla squadra

con la squadra al completo assieme al sindaco Trantino. “Grella, vincemu macari ast’annu?”: l’esternazione che ha il sapore dell’appello è di un tifoso che col suo smartphone immortala (pure lui, tra la selva di curiosi) la rosa etnea.Un passaggio, quello di stamane, che è quasi prassi di ogni fine estate. Venerdì sera il Catania debutta in campionato in una stagione di C che si preannuncia lunga e insidiosa così come da protocollo non scritto. In questo contesto il passaggio da Palazzo degli elefanti per l’incontro con le istituzioni ed idealmente con la città.

Non è stata una vera e propria cerimonia. Semmai l’occasione di confermare la sinergia che la squadra del patron Pelligra continua a registrare con la città.

Apre l’assessore allo Sport, Sergio Parisi, poi il passaggio veloce del presidente del consiglio, Seby Anastasi, infine le parole del primo cittadino: “Ho troppe volte rappresentato come la città si identifichi con Sant’Agata ed il Catania Calcio ed è giusto mettere nelle condizioni la squadra della città di lavorare al meglio per quello che ci compete. Per questo non abbiamo esitato a far in modo che la ristrutturazione dello stadio avvenisse per l’avvio del campionato. Ci siamo riusciti grazie alla grande sinergia tra amministrazione, dirigenti comunali e impresa: come se ci si fosse sintonizzati tutti per dare una grande riscossa alla città”.

Ed ancora: “Il calcio, lo sport in generale, va incentivato anche per una questione sociale e sappiamo che dobbiamo fornire impianti adeguati alle società. Siamo, in tal senso, già al lavoro. Per il resto, cosa dire? Chiederò che il Catania ci stia accanto anche in manifestazioni che riguardano la causa comune: ci aiuterà a far destare tutti”.

Grella tra campo e Centro sportivo

Questa mattina, intanto, il vice presidente Vincenzo Grella non ha nascosto l’adrenalina per una stagione che sta per dirci dove può arrivare questo Catania: il debutto è col Crotone al Massimino.

“La mia preoccupazione oggi non è l’avversario e lo dico nel massimo rispetto del Crotone. La mia preoccupazione oggi è quella di dare tempo alla mia squadra affinché si formi al meglio.

A che punto siamo? Dico solo che siamo convinti di essere sulla strada giusta”.

Infine, c’è il capitolo infrastrutture sportive: “Ai campi di Nesima spero di potere iniziare presto i lavori. Non c’è molto da fare ma dobbiamo mettere i nostri tesserati nelle condizioni migliori di poter lavorare.

Poi, c’è da concentrarci sul Centro sportivo: è un fatto necessario. E riusciremo a venirne a capo”.

L’imponente sala di Palazzo degli elefanti si svuota mentre ci si sposta tutti in piazza Duomo.

“Grella, vincemu macari ast’annu?”. La febbre rossoazzurra è già alta.