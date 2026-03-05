Rossoazzurri staccati ulteriormente dal primo posto in graduatoria

CATANIA – Il Catania dice addio alla promozione diretta perdendo immeritatamente sul campo del Benevento. Al termine di un match per gran parte dominato dai rossazzurri ma vinto dai sanniti, ancora una volta più cinici e concreti sottoporta. La formazione etnea si fa rimontare dopo l’illusorio vantaggio firmato da Lunetta.

Pronti, via

Primo tempo scoppiettante con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Il Benevento è più manovriero ma il Catania si rende pericoloso in ripartenza. D’Ausilio impegna nella respinta bassa Vannucchi. Tummiello sollecita Dini con un insidioso colpo di testa. E poi Jimenez manda il pallone sul palo da posizione ravvicinata ma dopo un fischio arbitrale per precedente irregolarità riscontrata dall’arbitro.

I rossazzurri passano meritatamente al 21° quando Pieraccini recupera un pallone sulla trequarti, Ierardi lancia Donnarumma sulla destra e Lunetta sbatte in rete di testa il millimetrico cross del numero 20. La reazione sannita è immediata e si materializza solo qualche minuto dopo quando Lamesta sfodera la specialità della casa segnando un gran gol direttamente su punizione alla distanza.

Nell’occasione Dini parte in ritardo e la beffarda traiettoria del pallone lo supera. Il Catania incassa il colpo e riparte con decisione ma sul cross radente di Casasola nessuno riesce a deviare ad un passo dalla linea di porta.

Ripresa

Nella ripresa il Catania riparte con piglio deciso ma Vannucchi si oppone ai tentativi di Pieraccini e Di Noia mentre Quaini lascia partire una gran botta che avrebbe meritato miglior sorte senza la deviazione di un avversario.

Toscano rafforza la fase offensiva inserendo man mano Caturano, Di Tacchio e Bruzzaniti mentre Floro Flores si copre ulteriormente con Caldirola. Nel finale i rossazzurri ci provano con la rabbia in corpo ma è la capolista giallorossa a spuntarla con il solito Mignani che, dopo una leggerezza di Casasola, vanifica la doppia respinta di Dini prima su Salvemini e poi su Maita. Per il jolly sannita è un gioco da ragazzi ribadire in rete da due passi. Cala così il sipario sulla promozione diretta… saldamente ipotecata dal Benevento adeso a +10 in classifica.

Il Catania, invece, dovrà sperare nei play-off per non gettare al vento un’altra stagione!

Tabellino

BENEVENTO – CATANIA 2-1

BENEVENTO (4-2-3-1) – Vannucchi, Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli (dal 44°s.t. Borghini), Prisco (dal 44°s.t.Talia), Maita (k), Lamesta (dal 33°s.t. Kouan), Tumminello (dal 33°s.t. Mignani), Della Morte (dal 25°s.t. Caldirola), Salvemini.

A disposizione: Russo Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Celia, Romano.

Allenatore: Antonio Floro Flores.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Miceli, Pieraccini (dal 36°s.t. Bruzzaniti), Casasola, Quaini (k), Di Noia (dal 16°s.t. Di Tacchio), Donnarumma, Jimenez (dal 22°s.t. Caturano), D’Ausilio, Lunetta.

A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Cargnelutti, Doni, Celli, Ponsi, Raimo, Corbari.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro.

Assistenti: Simone Della Mea (Udine) e Vincenzo Russo (Nichelino).

Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata).

Operatore FVS: Luigi Ferraro (Frascati).

Reti: 21°p.t. Lunetta (CT); 24°p.t. Lamesta (BN); 40°s.t. Mignani (BN).

note: trasferta vietata tardivamente ai tifosi del Catania.

indisponibili: Aloi, Cicerelli, Di Gennaro, Forte, Rolfini (CT).

ammoniti: Della Morte (BN); Di Noia (CT); Casasola (CT); Quaini (CT); Pieraccini (CT); Pierozzi (BN)

Cronaca

Primo Tempo (1-1)

5° Vannucchi respinge la conclusione dal limite di D’Ausilio;

10° Dini respinge in tuffo il colpo di testa di Tumminello che sovrasta Ierardi;

11° colpo di testa a lato di Casasola;

17° Catania vicinissimo al vantaggio: sul cross di Casasola… Jimenez conclude a colpo sicuro ma il pallone sbatte sul palo!

21° gol del Catania: Pieraccini intercetta in scivolata il pallone, Ierardi rilancia sulla destra dove D’Ausilio lascia partire un cross perfetto che Lunetta devia in rete di testa: 0-1 !

24° pareggio immediato del Benevento: Lamesta scaglia un gran tiro su punizione dalla distanza che non lascia scampo a Dini: 1-1 !

33° il cross radente di Casasola attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessun rossazzuro riesca a deviare;

45° un bel primo tempo si chiude sul risultato di parità.

Secondo tempo (2-1)

1° gran botta di Quaini… smorzata da un difensore;

7° tiro centrale di Di Noia;

10° Vannucchi devia in tuffo la conclusione di Pieraccini;

13° la panchina del Benevento chiede la revisione video per un fallo su Prisco di Quaini che viene inizialmente ammonito; l’arbitro conferma il cartellino giallo;

16° nel Catania, Di Tacchio sostituisce Di Noia;

22° nel Catania, Caturano prende il posto di Jimenez;

25° nel Benevento, Caldirola rileva Della Morte;

28° colpo di testa di Caturano: para Vannucchi;

33° nel Benevento, Mignani e Kouan subentrano a Tumminello e Lamesta;

36°nel Catania, Bruzzzaniti sostituisce Pieraccini;

40° Benevento in vantaggio: Casasola si fa superare sulla destra, Dini respinge in tuffo sulla botta di Salvemini, poi si ripete sulla staffilata di Maita ma nulla può sul tapin di Mignani: 2-1 !

43° Donnarumma tira alto dal limite;

44° nel Benevento, Borghini e Talia subentrano a Ceresoli e Prisco;

45° concessi 5 minuti di recupero.

[Foto Catania Fc]