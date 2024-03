Il Catania cade ancora e il Giugliano lo inguaia: 2-3 al Massimino

Rossoazzurri in piena crisi

CATANIA – Nel silenzio forzato del “Massimino” il Catania sprofonda, perdendo 3-2 in casa contro il Giugliano una gara che i rossazzurri avrebbero dovuto vincere a tutti i costi. Adesso la salita verso la salvezza si fa ripidissima per una squadra che ha palesato, ancora una volta, tutti i suoi limiti, affossata anche da incredibili errori individuali che hanno finito per indirizzare il match.

La partita

Eppure l’inizio è determinato da parte dei rossazzurri che, al primo affondo, sbloccano il risultato. Zammarini, con una perfetta traiettoria, invita Cianci al colpo di testa e l’attaccante spedisce il pallone nell’angolino più lontano. La formazione di Zeoli sciorina particolare attenzione nel controllare l’avversario che fraseggia bene sulla trequarti ma sbatte sugli arcigni Monaco e Quaini, Il Giugliano crea, però, una grande occasione grazie all’indubbia tecnica individuale di capitan Salvemini che arpiona un difficile pallone in piena area etnea e gira in diagonale verso la porta rossazzurra: Furlan si esalta e smorza il pallone che poi va, lemme lemme, a baciare il palo prima che lo stesso estremo difensore possa bloccarlo definitivamente.

Scampato il pericolo, il Catania controlla il match senza particolari patemi e Cianci impegna severamente Russo nella decisiva deviazione in tuffo. Poi… Monaco prima e Quaini poi non trovano il guizzo giusto su altrettanti corner magistralmente battuti da Peralta.

Nella ripresa il Giugliano pareggia subito con il suo capocannoniere Salvemini che anticipa i difensori rossazzurri di punta… infinocchiando l’incerto Furlan che si lascia passare il pallone tra le gambe. Il Catania accusa il colpo e Ciuferri ne approfitta per riportare in vantaggio gli ospiti con un furbo colpo di testa da posizione decentrata che sorprende, anche stavolta, il portiere rossazzurro. La reazione etnea è veemente e, poco dopo, Bouah sbatte rabbiosamente in rete il cross del neoentrato Cicerelli. I rossazzurri ci credono e Welbeck mette in ambasce il secondo portiere campano Baldi che nel frattempo aveva sostituito l’infortunato Russo. I cambi operati da Zeoli non incidono più di tanto e, quando la gara sembra scivolare verso un equo pareggio, Salvemini (sempre lui!) corregge in porta, con la nuca, il lungo cross di Giorgione. Cicerelli si fa espellere per proteste e Rapisarda cerca inutilmente un contatto in area. Cala il sipario: vince il Giugliano. Catania giù… lungo il precipizio!

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/giovedì 28 marzo 2024 – ore 20,45

15^ giornata di ritorno/Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – GIUGLIANO 2-3

CATANIA F.C. (4-3-1-2) – Furlan, Bouah, Monaco, Castellini (k), Celli, Zammarini, Quaini, Welbeck, Peralta (dal 16°s.t. Cicerelli), Di Carmine (dal 16°s.t. Costantino), Cianci (dal 29°s.t. Chiarella).

A disposizione: Albertoni, Donato, Rapisarda, Curado, Kontek, Haveri, Ndoj, Chiricò.

Allenatore: Michele Zeoli.

GIUGLIANO (4-3-3) – Russo (dal 34°s.t. Baldi), Valdesi (dal 26°s.t. Barba), Cargnelutti, Caldore, Yabre (dal 12°s.t. Oyewale), Romano, Berardocco (dal 12°s.t. De Rosa), Giorgione, Ciuferri, Salvemini (k), Di Dio (dal 26°s.t. De Sena).

A disposizione: Rob Coprean, Boccia, Menna, Scognamiglio, Gladestony, Oviszach, Diop.

Allenatore: Valerio Bertotto.

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova.

Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia) e Stefania Genoveffa Signorelli (Paola).

Quarto ufficiale: Luigi Pica (Roma 1).

Reti: 1° p.t. Cianci (CT); 2°s.t. Salvemini (GIU); 23°s.t. Ciuferri (GIU); 25°s.t. Bouah (CT); 43°s.t. Salvemini (CT).

note: la partita si disputa a porte chiuse per decisione delle Autorità competenti.

Indisponibili: Marsura, Sturaro, Bheters, Silvestri (CT).

Diffidati: Bouah, Curado, Peralta, Silvestri (CT); De Rosa, Diop, Salvemini, Yabre (GIU).

Squalificati: Balde, Maselli (GIU).

Ammoniti: Salvemini (GIU); Zammarini (CT).

Espulsi:Cicerelli (CT)

Cronaca

Primo tempo (1-0)

1° Catania subito in vantaggio: sul cross di Zammarini… colpo di testa di Cianci che spedisce il pallone all’angolino: 1-0 !

8° gran tiro dalla distanza di Romano che, dopo una deviazione, finisce di poco sul fondo!

15° girata dal limite di Peralta: centrale;

18° Giugliano vicinissimo al pareggio: Salvemini arpiona un difficile pallone in piena area e scaglia un gran diagonale che Furlan riesce ad intercettare… sventando la minaccia in due tempi!

26° palla-gol per il Catania: gioco di prestigio di Castellini che serve Di Carmine la cui girata manda il pallone di poco a lato;

33° Furlan esce a vuoto e, sul prosieguo dell’azione, Ciuferri finisce a terra dopo un contatto con Monaco. Il Giugliano reclama il penalty ma l’attaccante ospite era in fuorigioco;

36° sul cross di Bouah… scambio volante tra Di Carmine e Cianci con diagonale di quest’ultimo deviato in tuffo da Russo;

37° sullo spiovente dalla bandierina… Monaco colpisce di testa, tutto solo, in mezzo all’area ma l’impatto col pallone è da dimenticare!

42° sul cross dalla bandierina… stavolta è Quaini a mancare la deviazione vincente;

44° Giorgione calcia alto dal limite;

45° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo tempo (2-3)

2° pareggio del Giugliano: pasticcio di Furlan che si fa scappare goffamente il pallone toccato di punta da Salvemini: 1-1 !

8° Furlan respinge la conclusione di Ciuferri;

9° a Cianci viene sfilata la maglietta: l’arbitro lascia proseguire;

12° nel Giugliano, De Rosa e Oyewale sostituiscono Berardocco e Yabre;

16° nel Catania, Cicerelli e Costantino prendono il posto di Peralta e Di Carmine;

23° raddoppio del Giugliano: sul pallone spizzato da Cicerelli… Ciuferri devia di testa in rete da posizione angolata: 1-2 !

25° pareggio immediato del Catania: sul cross di Cicerelli… Bouah è lesto a girare in rete: 2-2 !

26° nel Giugliano, Barba e Dessena rilevano Valdesi e De Sena;

29° nel Catania, Chiarella sostituisce Cianci;

34° nel Giugliano, s’infortuna il portiere Russo, sostituito da Baldi;

35° Baldi si mette subito in evidenza deviando in tuffo la conclusione di Welbeck!

40° Zammarini protesta per una trattenuta in area: ammonito!

40° nel Catania, Rapisarda rileva Bouah;

43° Giugliano di nuovo in vantaggio: sul cross di Giorgione… Salvemini spizza il pallone con la nuca e beffa Furlan: 2-3 !

44° espulso Cicerelli per proteste. Catania in 10 uomini!

45° concessi 6 minuti di recupero;

48° Ciuferri e De Sena sprecano la possibilità di segnare ancora;

50° Caldore atterra Rapisarda: l’arbitro non interviene;

51° vince il Giugliano: il Catania affonda!