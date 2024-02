Il Catania cade ancora, il Latina s’impone 1-0: la classifica si fa pesante

Altra prova incolore dei rossoazzurri

CATANIA – Al Catania non ne va bene una! Anche a Latina matura l’ennesima sconfitta di misura (1-0) grazie ad una prodezza balistica isolata degli avversari che, nell’arco dei 90 minuti, centrano raramente la porta rossazzurra. Solo nel finale, con i rossazzurri sbilanciati in avanti, la formazione pontina sfiora il raddoppio… evitato dal bravo Albertoni. Risulta decisiva la bordata di Riccardi che, ad inizio del secondo tempo, spedisce imparabilmente all’incrocio dei pali un pallone ciccato precedentemente da un compagno.

La formazione allenata da Lucarelli, nelle cui fila si rivede un volenteroso Marsura e con Kontek schierato a centrocampo, inizia con piglio propositivo e dopo pochi istanti riesce a segnare ma, a giudizio della terna arbitrale, Costantino è in fuorigioco al momento dello stacco vincente di testa. Poi Rapisarda è costretto ad uscire anzitempo per infortunio, sostituito da Bouah, mentre Cicerelli ci prova da posizione decentrata con Guadagno che non si fa sorprendere. Bouah non arriva a deviare il lungo cross dello stesso numero 30 rossazzurro ed anche il Latina è costretto al primo “cambio” per l’infortunio occorso a Fabrizi sostituito da Fella. Sul finire della prima frazione di gioco, il Catania va vicino al vantaggio ma Guadagno si supera deviando in tuffo la conclusione “a giro” del solito Cicerelli. Quindi Castellini s’invola sulla destra ma nessuno dei compagni è pronto per la deviazione decisiva.

Nella ripresa, il ritmo di gara resta blando ma, improvviso, arriva il lampo che decide il match quando il difensore laziale Riccardi non crede ai suoi occhi dopo aver scagliato un tiro dal basso in alto che finisce la sua corsa all’incrocio dei pali. La reazione del Catania è tutt’altro che veemente e neanche le sostituzioni effettuate dal tecnico Lucarelli ed il cambio del modulo tattico in un offensivo 4-2-4 producono gli effetti sperati. I rossazzurri non riescono ad approfittare neanche di un’uscita a vuoto di Guadagno e nel finale rischiano, addirittura, di subire un incredibile raddoppio non materializzatosi per l’errata mira di Perseu e Fella. Il Catania incassa un’altra rovinosa sconfitta che fa ulteriormente precipitare i rossazzurri in classifica. Adesso sarà bene guardarsi alle spalle in classifica… piuttosto che coltivare ancora inutili ambizioni di un’ipotetica, complicatissima risalita!

Tabellino

Stadio “Domenico Francioni” – di Latina/mercoledì 14 febbraio 2024 – ore 18,30

7^ giornata di andata/Serie C girone C – 2023-2024

LATINA – CATANIA 1 – 0

LATINA (3-4-2-1) – Guadagno, Ercolano, Rocchi, De Santis, Paganini (k), Vona E., Mazzocco (dal 36°s.t. Capanni), D’Orazio (dal 36°s.t. Crecco), Del Sole (dal 19°s.t. Perseu), Fabrizi (dal 26°s.t. Fella), Riccardi.

A disposizione: Fasolino, Vona M., Sorrentino, Rozzi, De Maio, Scavaglieri, Polletta, Di Renzo.

Allenatore: Gaetano Fontana.

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Albertoni, Rapisarda (k) (dal 14°p.t. Bouah), Curado, Castellini (dal 19°s.t. Chiricò), Celli, Kontek, Welbeck, Cicerelli (dal 19°s.t. Di Carmine), Tello (dal 34°s.t. Monaco), Marsura (dal 19°s.t. Chiarella), Costantino.

A disposizione: Furlan, Donato, Haveri, Ndoj, Quaini.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila.

Assistenti: Simone Asciamprener Rainieri (Milano) e Pierpaolo Carella (L’Aquila).

Quarto ufficiale: Simone Palmieri (Avellino).

Reti: 7°p.t. Riccardi (LT).

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Rizzo, Peralta, Cianci, Zammarini (CT); Cardinali, Mastroianni, Biagi, Di Livio, Cittadino (LT).

Squalificati:Sturaro (CT).

Ammoniti: Welbeck (CT); Tello (CT); Monaco (CT); Vona (LT).

note:presenti sugli spalti almeno 150 supporter rossazzurri

Cronaca

Primo tempo (0-0)

1° Catania subito in gol ma l’arbitro annulla il colpo di testa vincente di Costantino per presunto fuorigioco;

14° nel Catania, l’infortunato Rapisarda è costretto a lasciare il posto a Bouah; fascia di capitano sul braccio di Castellini;

17° conclusione alta di D’Orazio;

18° conclusione di Cicerelli da posizione decentrata: para Guadagno in due tempi;

25° sul lungo cross di Cicerelli… Bouah non arriva in tempo per la deviazione vincente;

26° nel Latina, l’infortunato Fabrizi è costretto a lasciare il posto a Fella;

30° Latina vicino al gol: uscita a vuoto di Albertoni e colpo di testa di Paganini che manca di pochissimo il bersaglio!

31° sul cross di Bouah… colpo di testa di Marsura che manda il pallone di poco fuori;

41° progressione di Bouah e gran tiro a giro di Cicerelli che Guadagno devia in tuffo: corner;

44° ficcante incursione sulla destra di Castellini ma nessuno dei compagni riesce a sfruttare il suo cross radente;

45° concessi 3 minuti di recupero;

47° Fella ci prova da lontano: il pallone finisce abbondantemente fuori;

48° il primo tempo finisce a reti inviolate.

Secondo tempo (1-0)

1° Celli perde palla e Welbeck è costretto a strattonare Del Sole: punizione dal limite a ammonizione! Il calcio piazzato di D’Orazio s’infrange sulla barriera etnea;

5° il Catania protesta per un presunto tocco col braccio di De Santis in piena area laziale: l’arbitro lascia proseguire;

7° latina in vantaggio: su un pallone svirgolato da Mazzocco… Riccardi pesca il jolly spedendo, di controbalzo, il pallone all’incrocio dei pali: 1-0 !

9° Costantino cicca un pallone invitante in mezzo all’area avversaria;

18° Welbeck salva su Del Sole… pronto a spedire in porta sul cross di D’Orazio;

19° nel Latina, Perseo rileva Del Sole;

19° nel Catania, Cicerelli, Castellini e Marsura lasciano il posto a Di Carmine, Chiricò e Chiarella; modulo del Catania 4-2-4;

34° nel Catania, Monaco subentra a Tello;

35° uscita a vuoto di Guadagno ma nessuno ne approfitta;

36° nel Latina, Mazzocco e D’Orazio lasciano il posto a Capanni e Crecco;

38° gran parata di Guadagno su Di Carmine che, però, era in off-side;

41° sul cross di Ercolano… Perseu calcia alle stelle da centro area!

42° Albertoni evita il raddoppio laziale sulla conclusione a botta sicura di Fella!

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° perde ancora una volta il Catania!