Il Catania cala il poker, quinta vittoria consecutiva per gli etnei

Sarao, Sarno e due volte Jefferson regalano la vittoria ai rossazzurri

CATANIA – C’è voluto un secondo tempo di grande intensità per aver ragione di un Castrovillari ben messo in campo e smanioso di portare a casa un risultato positivo. Ma, dopo un palo colpito da Lorenzini sul finire della prima frazione di gioco, nella ripresa il Catania è riuscito a trovare il bandolo della matassa, sbloccando il risultato grazie ad un’invenzione di Sarao che, con l’involontaria complicità del portiere ospite, ha spedito in fondo al sacco il pallone dell’1-0. I calabri, che nel primo tempo non avevano sfruttato una ghiotta opportunità con Bonofiglio ipnotizzato da Bethers, hanno accusato il colpo e il subentrato Sarno ha beffato per la seconda volta Caruso con un perfetto tiro a rientrare calciato direttamente dalla bandierina. Con l’entusiasmo alle stelle e sospinta dai quasi 15 mila spettatori del “Massimino”, la formazione allenata da Ferraro ha continuato a spingere e Jefferson ha firmato la sua doppietta personale arrotondando il risultato. Il numero 79 rossazzurro ha prima trasformato un penalty concesso per un’evidente trattenuta ai danni dello spumeggiante Forchignone e poi ha sbattuto in rete un millimetrico cross, dalla destra, del velocissimo Rapisarda. Il 4-0 finale penalizza, forse eccessivamente, il Castrovillari ma conferma la straripante forza di un Catania sempre più lanciato in classifica, sia pur in compagnia di un irriducibile Lamezia. E domenica prossima, capitan Lodi e compagni saranno impegnati in trasferta contro i napoletani della Mariglianese.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

9° sul cross di Rapisarda… Moi tocca il pallone con la mano proprio davanti la porta calabra: l’arbitro, ben appostato, lascia proseguire tra le proteste rossazzurre;

13° punizione di Lodi quasi dal limite dell’area: respinge la barriera ospite;

15° palla-gol per il Castrovillari: scambio stretto al limite dell’area e assist per Bonofiglio che si presenta in perfetta solitudine davanti a Bethers: l’estremo difensore rossazzurro sventa la minaccia!

16° gran tiro di La Ragione che sibila alto di poco;

17° Forchignone si libera bene in slalom ma la sua conclusione termina alta;

21° percussione dalla destra del pimpante Bonofiglio: il suo cross viene smorzato in angolo da Somma;

26° Lodi (di destro!) calcia alto dal limite;

28° Trovato ci prova dalla distanza: alto di poco;

31° sul cross dalla bandierina… botta al volo di Rizzo che finisce abbondantemente fuori;

33° Catania vicinissimo al vantaggio: sugli sviluppi di una punizione calciata da Lodi, il pallone carambola in area rossonera: la conclusione di Lorenzini manda il pallone a picchiare contro la base del palo alla sinistra di Caruso!

43° Vitale conclude debolmente;

45° concessi 2 minuti di recupero;

47° il primo tempo finisce a reti inviolate.

SECONDO TEMPO

1° Castellini vince un rimpallo, Forchignone scappa via ma tira a lato;

2° De Luca, dal limite, non centra lo specchio della porta;

3° colpo di testa di Sarao… abbondantemente a lato;

5° nel Catania, Palermo sostituisce Lodi;

7° Catania in vantaggio: Sarao calcia dal limite dell’area e l’incerto Caruso si fa superare dal pallone. Esplode d’entusiasmo il “Massimino”: 1-0 !

10° Sarao vicino al bis ma… il suo colpo di testa manda il pallone alto di poco;

11° sforbiciata di Sarao: fuori;

12° nel Catania, Sarao e De Luca lasciano il posto a Jefferson e Sarno;

12° nel Castrovillari, Potenza e Caruso prendono il posto di La Ragione e Bonofiglio;

16° raddoppio del Catania: Sarno , direttamente dalla bandierina, beffa il portiere avversario: 2-0 !

22° sul cross di Forchignone… Palermo non riesce a deviare a due passi dalla porta!

25° rigore per il Catania: Forchignone strattonato in area calabra. Dagli 11 metri… Jefferson sigla il 3-0 !

30° poker del Catania: cross radente di Rapisarda sul quale si avventa Jefferson che firma la sua doppietta personale: 4-0 !

31° nel Castrovillari, Mirabelli e Asllani sostituiscono Stranieri e Cosenza;

31° nel Catania, Ferrara rileva Somma;

35° nel Catania, Giovinco subentra a Rizzo;

38° nel Castrovillari, Brignola lascia il posto a Filomia;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° netta affermazione del Catania che si aggiudica il match grazie ad un superbo secondo tempo.

IL TABELLINO

CATANIA SSD: (4-3-3) Bethers, Rapisarda, Somma (dal 31°s.t. Ferrara), Lorenzini, Castellini, Rizzo (dal 35°s.t. Giovinco), Lodi (k) (dal 5°s.t. Palermo), Vitale, Fonchignone, Sarao (dal 12°s.t. Jefferson), De Luca (dal 12°s.t. Sarno). A disposizione: Groaz, Boccia, Lubishtani, Buffa. Allenatore: Giovanni Ferraro.

CASTROVILLARI: (4-3-3) Caruso, Anzillotta, Moi, Stranieri (dal 31°s.t. Mirabelli), Brignola (dal 38°s.t. Filomia), Trovato, Cosenza (k) (dal 31°s.t. Asllani), Capristo, Bonofiglio (dal 12°s.t. Caruso), La Ragione (dal 12°s.t. Potenza), Longo. A disposizione: Golia, Pittari, Dorato. Allenatore: Carmine Pugliese.

Arbitro: Michele Pasculli di Como. Assistenti: Antonio Alessandrino (Bari) e Giovanni Francesco Massari (Molfetta).

Reti : 7° s.t. Sarao (CT); 16° s.t. Sarno (CT); 25° s.t. Jefferson (CT) su rigore; 30° s.t. Jefferson (CT).

Ammoniti: Cosenza (CV).

Squalificati: Aceto (CV).

Note: spettatori 14.593 (11.427 abbonati e 3.166 biglietti).