Il Catania crea poco e non punge: il Potenza strappa lo 0-0

Al Massimino si chiude tra i fischi

CATANIA – Il Catania non decolla. Anche il Potenza porta via un punto dal “Massimino” senza strafare, contenendo agevolmente la conclamata sterilità offensiva dei rossazzurri. La gara si ravviva solo nella seconda parte, con qualche occasionale opportunità da una parte e dall’altra.

Nel primo tempo succede poco o nulla. Il Catania sembra piuttosto frastornato anche se non manca la buona volontà dei singoli. Cianci prima e Cicerelli poi si fanno male e devono lasciare il posto rispettivamente a Costantino e Marsura. Il Potenza controlla agevolmente gli sterili tentativi della formazione rossazzurra alla cui guida tecnica è tornato Michele Zeoli dopo la “separazione consensuale” da Lucarelli. Nel finale della prima frazione di gara… i lucani si rendono pericolosi soprattutto col bomber Caturano la cui spettacolare girata al volo manda il pallone alto di una spanna. Poi ci prova senza fortuna anche Castorani mentre i fischi accompagnano il rientro negli spogliatoi delle squadre.

Nella ripresa, Zeoli cerca di conferire nuova spinta ai suoi con altri “cambi” ma la formazione di casa non riesce a sfondare. Non mancano le possibilità ma Marsura e Costantino non hanno la lucidità necessaria per battere a rete da ottima posizione mentre il Potenza si rende pericoloso col solito Caturano stoppato con bravura da Monaco a due passi da Furlan. Poi il Catania rischia parecchio quando lo stesso Caturano finisce a terra appena dentro l’area di rigore, dopo un contatto con Ndoj, ma l’arbitro non interviene. Nel finale gli attacchi volitivi ma confusionari dei ragazzi di Zeoli non producono effetti. Finisce così con un inevitabile risultato ad occhiali… assai più gradito agli ospiti. La classifica del Catania resta sempre più deficitaria. Venerdì altra gara casalinga per i rossazzurri contro l’Audace Cerignola.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania/domenica 10 marzo 2024 – ore 16,45

12^ giornata di ritorno – Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – POTENZA 0-0

CATANIA F.C. (4-3-3) – Furlan, Castellini, Monaco, Kontek, Celli (dal 1°s.t. Rapisarda), Sturaro (k) (dal 1°s.t. Ndoj), Welbeck, Zamamrini, Chiarella (dal 17°s.t. Chiricò), Cianci (dal 28°p.t. Costantino), Cicerelli (dal 37°s.t. Marsura).

A disposizione: Albertoni, Donato, Curado, Haveri, Peralta.

Allenatore: Michele Zeoli.

POTENZA(3-5-2) – Alastra, Maddaloni, Hristov, Sbraga, Hadziosmanovic (dal 42°s.t. Marchisano), Saporiti (dal 34°s.t. Steffè), Candellori, Castorani, Pace, Caturano (k), Volpe (dal 42°s.t. Rossetti).

A disposizione: Cucchietti, Iacovino, Verrengia, Paura, Spaltro, Marchisano, Kumi, Petti, Maisto, Burgio, Di Grazia, Mazzeo.

Allenatore: Marco Marchionni.

Arbitro: Samuele Andreano di Prato.

Assistenti: Giuseppe Cesarano (Castellamare di Stabia) e Alessandro Marchese (Napoli).

Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno).

Note: la partita inizia con mezzora di ritardo a causa dell’arrivo in ritardo del Potenza.

Squalificati: Tello (CT).

Diffidati: Bouah, Curado, Peralta, Silvestri (CT); Armini, Candellori, Caturano, Hadziosmanovic, Verrengia (PZ).

Indisponibili: Bouah, Bethers, Silvestri, Quaini, Di Carmine (CT).

Ammoniti: Sbraga (PZ); Welbeck (CT).

Spettatori: 15.873

Cronaca

Primo tempo (0-0)

4° Sbraga trattiene Cianci lanciato a rete: ammonito;

5° la punizione calciata da Cicerelli finisce alta sulla traversa;

20° Cianci non riesce a deviare; Zammarini raccoglie il pallone e serve l’accorrente Celli pronto a scagliare un fendente dalla distanza che si perde fuori;

28° nel Catania, Costantino sostituisce l’acciaccato Cianci;

33° Costantino conquista una punizione ai 20 metri: la conclusione di Cicerelli sbatte sulla barriera lucana. Poi Castellini ribadisce verso la porta avversaria ma la mira è sbagliata;

37° nel Catania, l’infortunato Cicerelli lascia il posto a Marsura;

44° occasione per il Potenza: sul cross di Saporiti… mezza girata al volo di Caturano che manda il pallone alto di pochissimo;

45° concessi 3 minuti di recupero;

47° tiro al volo di Castorani: alto;

48° uno scialbo primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (0-0)

1° nel Catania, Rapisarda e Ndoj subentrano a Celli e Sturaro;

4° colpo di testa di Castorani: alto da ottima posizione;

7° Volpe serve in verticale Caturano che anticipa Monaco ma tira a lato;

10° occasione per il Catania: ripartenza rossazzurra con Marsura che serve Chiarella anticipato all’ultimo istante da Pace: corner;

12° Pace anticipa Costantino ben appostato in area: corner;

17° nel Catania, Chiricò subentra a Chiarella;

19° tiro centrale di Volpe;

20° Monaco salva il Catania: sulla conclusione, ravvicinata, a botta sicura di Caturano!

25° palla gol per il Catania: sul cross di Rapisarda… colpo di testa di Marsura; tapin dello stesso Marsura che cicca la conclusione!

26° Costantino, servito da Zammarini, fallisce clamorosamente il gol da due passi calciando alle stelle!

27° Ndoj falcia Caturano in piena area: l’arbitro non interviene!

29° sul cross radente di Chiricò… Marsura non riesce a deviare in porta da due passi!

30° Furlan alza in angolo la conclusione insidiosa di Volpe;

31° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Volpe che si adagia sulla traversa!

33° Ndoj calcia alle stelle!

34° nel Potenza, Steffè prende il posto di Saporiti;

42° nel Potenza, Marchisano e Rossetti subentrano a Hadziosmanovic e Volpe;

45° concessi 4 minuti di recupero;

46° Castellini ci prova con un fendente che sibila a lato;

49° finisce 0-0 !

[Foto Catania Fc]