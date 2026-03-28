Il Catania non brilla, ma porta a casa i tre punti: con il Latina fa 1-0

I rossoazzuri di Viali consolidano il secondo posto

CATANIA – Il Catania non brilla ma strappa tre punti sonanti sul campo del Latina grazie alla perla di Bruzzaniti che a metà ripresa ha spezzato l’equilibrio con un gran tiro dal limite che si è spento in fondo al sacco. Inizio promettente dei rossazzurri con Jimenez che non inquadra lo specchio della porta ma la spinta etnea si esaurisce ben presto lasciando spazio alle iniziative del Latina. Dini è pronto a salvarsi in tuffo sulla girata aerea di Parigi mentre Porro calcia fuori da ottima posizione.

Nella ripresa un impacciato Ierardi lascia il posto a Cargnelutti e l’assetto del Catania diventa più affidabile. La gran botta dal limite di Di Tacchio sibila a lato ma al 20° Miceli imbecca alla perfezione Bruzzaniti in fase di ripartenza: l’ex Pineto si accentra e lascia partire un gran tiro che… sfiorato da un difensore laziale… supera il portiere e decide il match.

Entra anche Cicerelli ma il Latina si rende pericoloso in almeno due circostanze con il cross di Ercolano che attraversa tutto lo specchio della porta e con il colpo di testa del subentrato Sylla che non varca la linea di porta forse anche per un propizio soffio di vento che salva Dini.

Vince il Catania… consolidando il secondo posto, complice anche la sonora sconfitta della Salernitana a Potenza. Importante aver conquistato l’intera posta in palio ma il “gioco” della squadra di Viali lascia ancora parecchio a desiderare.

LATINA – CATANIA 0-1

LATINA (3-5-2) – Mastrantonio, Carillo, Marenco (k), Parodi (dal 34°p.t. Dutu), Ercolano (dal 38°s.t. Pace), De Ciancio, Pellitteri, Tomaselli (dal 38°s.t. Sylla), Porro (dal 25°s.t. Fasan), Parigi, Cioffi (dal 25°s.t. Riccardi).

A disposizione: Basti, Iosa, Scravaglieri, Calabrese, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Lipani, Quieto.

Allenatore: Gennaro Volpe.

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Dini, Casasola, Ierardi (dal 1°s.t. Cargnelutti), Miceli, Celli, Di Noia (dal 18°s.t. Corbari), Di Tacchio (k), Jimenez (dal 1°s.t. Caturano), D’Ausilio (dal 38°s.t. Quaini), Bruzzaniti, Lunetta (dal 27°s.t. Cicerelli).

A disposizione: Bethers, Raimo, Pieraccini, Allegretto, Donnarumma.

Allenatore: William Viali.

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli.

Assistenti: Carmine De Vito (Napoli) e Alessandro Marchese (Napoli).

Quarto ufficiale: Mattia Maresca (Napoli).

Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo (Roma 1).

Reti : 20°s.t. Bruzzaniti (CT).

note: trasferta vietata ai tifosi del Catania.

Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Forte, Rolfini (CT).

Ammoniti: Ierardi (CT); Tomaselli (LT); De Ciancio (LT); Cicerelli (CT).

Primo tempo (0-0)

2° punizione insidiosa calciata da Bruzzaniti: Mastrantonio devia in tuffo in calcio d’angolo;

9° Tomaselli va via sulla sinistra e mette in mezzo un pericoloso cross che attraversa tutto lo specchio della porta etnea;

10° ripartenza di D’Ausilio con Jimenez che tira alto dal limite dell’area;

30° grande occasione per il Latina: Porro sorprende Celli e calcia fuori quand’era da solo davanti a Dini;

34° nel Latina, l’infortunato Parodi lascia il posto a Dutu;

37° gran colpo di testa di Parigi che Dini smanaccia in angolo;

45° si chiude a reti inviolate uno scialbo primo tempo. Catania in gran confusione.

Secondo tempo (0-1)

1° nel Catania, Cargnelutti e Caturano prendono il posto di Ierardi e Jimenez;

2° Parigi liscia davanti alla porta di Dini sul cross di Tomaselli;

3° tiro di Bruzzaniti deviato in corner;

7° gran tiro di Di Tacchio che sibila a lato;

15° colpo di testa di Lunetta: alto;

18° Dutu salva la sua porta sulla deviazione sottomisura di Caturano;

18° nel Catania, Corbari rileva Di Noia;

20° Catania in vantaggio: sul lungo rilancio di Miceli… Bruzzaniti si accentra e lascia partire un gran tiro che si spegne in fondo al sacco: 0-1 ! La panchina del Latina chiede la revisione video con l’arbitro che convalida la rete;

25° nel Latina, Cioffi e Porro lasciano il posto a Fasan e Riccardi;

27° nel Catania, Cicerelli subentra a Lunetta;

31° punizione di Cicerelli: fuori;

37° pericoloso tiro-cross di Ercolano che attraversa tutto lo specchio della porta;

38° nel Latina, Pace e Sylla sostituiscono Tomaselli ed Ercolano;

38° nel Catania, Quaini subentra a D’Ausilio;

41° sul cross di Cicerelli… Cargnelutti manca il raddoppio mandando fuori di testa;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° il Catania rischia sul colpo di testa di Sylla la cui traiettoria viene forse rallentata dal vento;

52° vince il Catania ma senza brillare!