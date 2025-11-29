Il Catania rinsalda la testa della classifica: è 1-0 col Picerno

Partita risolta al primo minuto

CATANIA – Il Catania rinsalda il primo posto in classifica sbancando Picerno col minimo sforzo. Rossazzurri subito in vantaggio al primo giro di lancette: Jimenez calibra una traiettoria arcuata dalla bandierina, Lunetta spizza di testa il pallone che poi Di Gennaro rimette in mezzo dove Forte è pronto a sbattere in rete.

Il raddoppio mancato

I rossazzurri potrebbero raddoppiare subito ma il tiro-cross di Donnarumma scavalca tutti e sbatte contro il palo interno. Lunetta non riesce a trovare il varco giusto su una veloce ripartenza e Casasola sbaglia il giusto impatto col pallone da centro area. Il Picerno impensierisce Dini solo con conclusioni dalla distanza di Abreu e Cardoni che l’estremo difensore etneo disinnesca senza troppi patemi.

La ripresa

Nella ripresa il Catania controlla l’avversario senza troppi patemi ma non riesce a mettere il risultato in cassaforte. Lunetta non inquadra la porta avversaria, Marcone è bravo a respingere la conclusione di Jimenez ed Allegretto non impatta bene il pallone da due passi. Inevitabile, così, che nel finale il Picerno ci provi con la forza della disperazione ma l’unica occasione degna di nota la crea l’ex Bocic che, dopo aver superato in corsa Casasola, spedisce il pallone sul fondo. Le sostituzioni non mutano più di tanto l’assetto delle due squadre e l’unica nota stonata in casa rossazzurra è l’ammonizione rimediata da capitan Di Tacchio che dovrà adesso saltare il prossimo match interno contro il Crotone. I rossazzurri allungano in testa alla classifica… in attesa dell’esito delle altre gare, prima fra tutte il posticipo tra Benevento e Salernitana.

Tabellino

PICERNO – CATANIA

0 – 1

PICERNO (4-2-3-1) – Marcone, Gemignani, Frison, Granata (dal 30°s.t. Veltri), Pistolesi, Djibril, Bianchi (dal 16°s.t. Bocic), Cardoni, Maiorino (dal 16°s.t. Marino), Esposito E. (k) (dal 38°s.t. Pugliese), Abreu (dal 1°s.t. Energe).

A disposizione: Summa, Perri, Graziani, Salvo, Baldassin, Ragone, Scalcione.

Allenatore: Valerio Bertotto.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Allegretto, Di Gennaro, Celli, Casasola, Corbari, Di Tacchio (k), Donnarumma (dal 20°s.t. Quaini), Jimenez (dal 47°s.t. Stoppa), Lunetta (dal 20°s.t. D’Ausilio), Forte (dal 20°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Rolfini, Quiroz, Doni, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila.

Assistenti: Alessio Miccoli (Lanciano) e Pierpaolo Carella (L’Aquila).

Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera).

FVS: Nicola Monaco (Sala Consilina).

Reti : 1°p.t. Forte (CT).

Note: Trasferta vietata ai tifosi del Catania. La partita inizia con 10 minuti di ritardo.

Indisponibili: Aloi, Cicerelli, Raimo, Martic, Ierardi, Pieraccini (CT); Vimercati, Santarcangelo, Maselli, Esposito A. (PIC).

Diffidati: Di Gennaro, Di Tacchio (CT).

Squalificati: Ierardi (CT).

Ammoniti: Lunetta (CT); Esposito (PIC); Jimenez (CT); Allegretto (CT); Di Tacchio (CT); Bertotto (allenatore del Picerno).

Cronaca

Primo tempo (0-1)

1° Catania subito in vantaggio: sullo spiovente dalla bandierina di Jimenez… Lunetta spizza il pallone di testa, Di Gennaro rimette al centro dove Forte è pronto a deviare in rete da due passi. Il centravanti rossazzurro dedica, poi, la rete allo sfortunato Cicerelli: 0-1 !

5° diagonale di Abreu che si spegne sul fondo;

10° palo colpito da Donnarumma che, probabilmente, voleva crossare!

12° Dini blocca a terra un insidioso tiro cross dalla destra;

19° occasionissima per Lunetta ben lanciato da Di Gennaro ma Marcone si oppone al suo tentativo di scavetto;

21° ripartenza rossazzurra che mette il pallone all’indietro per Casasola che ciabatta male da centro area;

28° Jimenez sparacchia alto dal limite;

30° Dini respinge d’istinto la gran botta di Cardoni;

34° l’arbitro valuta al video il fallo di Cardoni su Celli: si prosegue;

47° dopo 2 minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi col Catania in vantaggio di misura.

Secondo tempo (0-1)

1° nel Picerno, Abreu lascia il posto ad Energe;

8° sul pallone recuperato da Di Tacchio… Jimenez non inquadra la porta avversaria da posizione decentrata;

9° Forte ci prova in rovesciata: centrale;

13° gran diagonale di Lunetta alto di poco;

14° Marcone respinge in tuffo la conclusione di Jimenez su punizione;

16° nel Picerno, Marino e Bocic e sostituiscono Maiorino e Bianchi;

20° nel Catania, Caturano, D’Ausilio e Quaini sostituiscono Forte, Lunetta e l’acciaccato Donnarumma;

25° Allegretto non colpisce bene il pallone spiovente dalla bandierina;

26° Marcone respinge di piede la conclusione a botta sicura di Jimenez;

30° nel Picerno, Veltri rileva Granata;

38° nel Picerno, Esposito lascia il posto a Pugliese;

41° Casasola si fa superare da Bocic che, poi, tira fuori!

43° ammonito Di Tacchio: era diffidato e sarà squalificato;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° Frison calcia alto;

47° nel Catania, Stoppa prende il posto di Jimenez;

48° Dini blocca a terra il tiro di Cardoni;

50° vince il Catania (0-1).

[Foto Catania Fc]