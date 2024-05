Il Catania soffre, sciupa e perde (0-1) ma passa al prossimo turno

Super Furlan e due legni colpiti dagli etnei

PLAY OFF SERIE C

CATANIA – Il Catania accede ai quarti di finale dei play-off promozione in serie B pur perdendo 1-0 il return match contro l’Atalanta U23.

In un “Massimino” che ribolle di entusiasmo, i ragazzi allenati da Michele Zeoli resistono alla straripante supremazia dei giovanotti bergamaschi che vanno più volte vicino al vantaggio… sbattendo su un Furlan in serata di grazia.

Estremo difensore etneo paratutto… anche se deve arrendersi all’inutile gol di Diao che, a tempo scaduto, crea giusto qualche patema… prima che il triplice fischio sancisca la qualificazione degli etnei (vittoriosi all’andata col minimo scarto) al turno successivo.

L’Atalanta inizia a spron battuto e mette subito in difficoltà il Catania. Gli orobici chiudono i padroni di casa nelle loro metà campo e creano più volte i presupposti per sbloccare il risultato.

Furlan, però, è in serata di grazia ed evita più volte la capitolazione respingendo le conclusioni di Capone e Ghislandi nei minuti iniziali.

Il Catania, con Chiricò in campo e Di Carmine in panchina, si affida soprattutto al gioco di rimessa, collezionando una ghiotta occasione sprecata da Cicerelli che, da ottima posizione, non sfrutta l’assist di Chiricò imbeccato da Cianci.

È solo un lampo perché l’Atalanta torma a farsi minacciosa ma ancora Furlan è sontuoso sui tentativi di Cisse e Diao.

Nella ripresa, Zeoli getta subito nella mischia Marsura e Tello al posto di Chiricò e Cicerelli. Il canovaccio non cambia: l’Atalanta attacca a testa bassa e Furlan sfoggia interventi decisivi in serie sui vari Vlahovic, Varnier e Cisse.

Si aprono, però, spazi in contropiede ma Marsura… pur non lesinando energie, è poco lucido sottoporta e spreca ghiotte opportunità per segnare, emulato da Zamamrini e Ndoj. La gara sembra avviarsi sullo 0-0 ma, al secondo minuto di recupero, la difesa etnea paga a caro prezzo una disattenzione su corner e Diao devia in rete di testa.

Il Catania non ci sta e, poco prima del triplice fischio, Castellini timbra il palo a portiere battuto con una conclusione dal limite. Poi… l’urlo liberatorio dei tifosi per la qualificazione ottenuta. A parità di risultati, infatti, passa il Catania in quanto testa di serie.

Vantaggio, quest’ultimo, che i rossazzurri non avranno nei quarti di finale. Nella gara d’andata, in programma martedì prossino 21 maggio, Quaini e compagni affronteranno al “Massimino” l’avversario designato dal sorteggio in programma domenica mattina alle 9,30, con ritorno in trasferta sabato 25.

CATANIA – ATALANTA U23 0-1

CATANIA F.C. (3-5-2) – Furlan, Bouah, Monaco (dal 41°s.t. Ndoj), Quaini, Castellini (k), Celli, Welbech, Zammarini (dal 37°s.t. Kontek), Cicerelli (dal 1°s.t. Tello), Chiricò (dal 1°s.t. Marsura), Cianci (dal 29°s.t. Di Carmine).

A disposizione: Albertoni, Donato, Curado, Rapisarda, Chiarella, Sturaro, Haveri, Costantino.

Allenatore: Michele Zeoli.

ATALANTA U23 (3-4-2-1) Vismara, Solcia (dal 10°s.t. Muhameti), Varnier (dal 22°s.t. Comi), Ghislandi, Palestra, Jimenez, Gyabuaa, Bernasconi, De Nipoti (dal 24°p.t. Diao), Capone (k) (dal 10°s.t. Vlahovic), Cissè.

A disposizione: Avogadri, Bertini, Berto, Masi, Regonesi, Falleni.

Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Francesco Romano (Isernia) e Nicola Morea (Molfetta).

Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola).

VAR: Luigi Nasca (Bari).

AVAR: Salvatore Longo (Paola).

Reti: 47° s.t. Diao (ATA).

Note: Prima del fischio d’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Cesare Fogliazza, dirigente della Pergolettese, recentemente scomparso.

Squalificati:Ceresoli (ATA).

Diffidati: Panada (ATA); Celli (CT); Di Carmine (CT); Castellini (CT); Tello (CT). Capone, Cisse, Gyabuaa, Jimenez, Palestra, panada (ATA).

Indisponibili: Bethers, Silvestri, Peralta (CT).

Ammoniti: Solcia (ATA); Chiricò (CT); Cianci (CT);

Spettatori: 19.739

Cronaca

primo tempo (0-0)

3° gran tiro di Capone dal limite: Furlan devia in corner in tuffo;

4° Quaini sventa un cross pericoloso mandando in angolo di testa;

6° pericolosa conclusione di Ghislandi che Furlan alza in angolo con la punta delle dita;

10° punizione dalla distanza di Cicerelli: para centralmente Vismara;

11° sull’incursione di Cisse… Quaini e Bouah riescono ad arginare l’attaccante; Bouah resta a terra ma rientra in campo dopo le cure del caso;

18° occasionissima per il Catania: Cianci lancia Chiricò… pronto a servire l’accorrente Cicerelli che, da ottima posizione, spara alto sulla traversa!

21° Welbeck recupera palla sulla trequarti ma poi… sparacchia a lato;

24° nell’Atalanta U23, l’infortunato De Nipoti lascia il posto a Diao;

27° tiro di Ghislandi: smorzato e facile preda di Furlan;

28° gran diagonale di Cisse che, attraversa tutto lo specchio della porta, ed esce dalla parte opposta;n

29° Bernasconi manca il colpo di testa da ottima posizione;

33° Castellini triangola con Zammarini ma non riesce a calciare verso la porta avversaria per l’opposizione di un avversario;

37° palla-gol per l’Atalanta: ripartenza di Diao che serve Cisse… solissimo davanti a Furlan: il portiere rossazzurro si esalta e respinge miracolosamente in corner;

38° Furlan si ripete respingendo la conclusione, ravvicinata, a botta sicura di Diao!

44° Chiricò ci prova direttamente su punizione dalla laterale destra: il pallone sorvola di poco la traversa;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° primo tempo di sofferenza per il Catania: finisce a reti inviolate.

Secondo tempo (0-1)

1° nel Catania, Tello e Marsura prendono il posto di Cicerelli e Chiricò;

4° Furlan devia in tuffo in gran diagonale di Capone!

10° nell’Atalanta U23, Vlahovic e Muhameti subentrano a Capone e Solcia;

12° Cianci lancia Tello la cui conclusione colpisce la traversa. L’azione è, però, nulla perché Cianci aveva commesso fallo su un avversario (Varnier) e viene ammonito;

16° Cianci vince un contrasto ai venti metri e scaglia un diagonale rasoterra che si spegne a lato di poco;

18° Furlan monumentale: si oppone con un’uscita alla disperata al tentativo ravvicinato di Vlahovic,

19° Furlan ancora sugli scudi: devia in tuffo il tiro di Varmier;

20° sul cross di Marsura… Zammarini, di testa, manda il pallone fuori;

22° nell’Atalanta U23, Comi prende il posto di Varnier;

23° Celli sparacchia sul fondo;

26° volata solitaria di Marsura che, stanchissimo, tira a lato,

28° Marsura, lanciato da Tello, si presenta ancora da vanti a Marsura ma sbaglia;

29° nel Catania, Di Carmine prende il posto di uno stremato Cianci;

37° nel Catania, Zammarini lascia il posto a Kontek;

41° nel Catania, Ndoj rileva l’infortunato Monaco;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° gol dell’Atalanta U23: sul cross dalla bandierina… Diao devia in rete di testa: 0-1 !

50° Marsura spreca una ripartenza ma conquista una punizione;

51° clamoroso palo colpito da Castellini!

51°,30 finisce 0-1 ! Il Catania accede ai quarti di finale – play-off!