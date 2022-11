Il Catania torna subito al successo, tris ai danni del Canicattì

Gli etnei riscattano la vittoria mancata nello scorso weekend

CATANIA – Il volenteroso Canicattì resiste quasi un tempo ma poi deve piegarsi ad un Catania smanioso di riscattare la mancata vittoria della scorsa settimana. Ospiti ben messi in campo che, nel primo tempo, riescono anche ad impensierire la retroguardia etnea con qualche ficcante contropiede. La gara potrebbe sbloccarsi al 20° quando l’arbitro fischia il calcio di rigore per atterramento di Sarao, un attimo prima che Rizzo spedisca in rete il pallone. Dagli undici metri, però, Ciccio Lodi angola poco la conclusione esaltando i riflessi di Scuffia che respinge. Il Catania, tuttavia, non demorde e sul gong della prima frazione di gioco acciuffa il vantaggio grazie al generosissimo Rizzo che riprende un pallone respinto dalla traversa (sul colpo di testa di De Luca) e deposita in rete da due passi.

Nella ripresa il Canicattì tenta qualche timida sortita offensiva ma i cambi operati da Michele Zeoli (sostituto in panchina dello squalificato Ferraro) danno la svolta decisiva. Appena in campo Russotto giganteggia sulla destra e mette in mezzo un invitante pallone che Jefferson deve solo tramutare nel 2-0. Il capocannoniere non è, però, ancora sazio e sette minuti più tardi devia di testa in rete il bel cross di Rapisarda. Nel finale, i rossazzurri sprecano altre opportunità propizie ma il risultato non cambia più. 3-0 netto e ottima notizia che arriva al triplice fischio: dopo il pareggio in extremis tra Vibonese e Lamezia, il Catania vanta adesso 10 punti di vantaggio proprio sui lametini che affronterà domenica prossima in terra calabra.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

4° Sidibe riprende una corta respinta della difesa rossazzurra ma calcia alto dal limite;

7° Bethers sbaglia l’uscita alta ma poi rimedia bloccando la conclusione ravvicinata di Cardinale;

9° Sarno ci prova dalla distanza: angolo;

13° sul cross di De Luca, colpo di testa di Vitale che, da ottima posizione, manda a lato;

20° Sarao atterrato: Rizzo spedisce il pallone in rete ma l’arbitro assegna il rigore al Catania:

21° dagli 11 metri calcia Lodi ma Scuffia respinge. Si resta sullo 0-0!

30° gran botta di Rizzo dal limite: Scuffia respinge in volo. Sul prosieguo dell’azione… Boccia finisce a terra ma l’arbitro lascia proseguire;

37° Canicattì vicino al vantaggio: Iezzi fugge via sulla sinistra e mette in mezzo un cross invitante per l’accorrente Manfrè che, di testa, manda a lato di pochissimo!

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° Catania in vantaggio: punizione battuta sulla trequarti sinistra da Lodi con De Luca che colpisce di testa all’altezza del secondo palo. Il pallone si stampa sulla traversa e ricade dalle parti di Rizzo che sbatte il pallone in rete da pochi centimetri: 1-0 !

47° il primo tempo finisce con Catania in vantaggio (1-0).

SECONDO TEMPO

9° conclusione alta di Privitera;

10° nel Catania, Lodi lascia il posto a Palermo;

15° nel Catania, Russotto sostituisce De Luca;

17° nel Canicattì, Fuschi prende il posto di Sidibe;

20° nel Catania, Jefferson rileva Sarao;

21° sponda di Jefferson e tiro alto di Palermo;

22° raddoppio del Catania: serpentina di Russotto e cross radente per Jefferson che deposita il pallone in rete: 2-0!

28° nel Canicattì, Licciardello sostituisce Iezzi;

29° terzo gol del Catania: gran cross dalla destra di Rapisarda sul quale si avventa Jefferson che, di testa, devia in porta: 3-0!

32° nel Catania, Somma e Giovinco prendono il posto di Rapisarda e Sarno;

33° nel Canicattì, Sinatra subentra a Privitera;

36° nel Canicattì, Manfrè lascia il posto a Corrado;

41° gran tiro di Russotto che Scuffia devia, non senza difficoltà, in angolo;

42° nel Canicattì, Cardinale lascia il posto a Scalisi;

42° Giovinco spreca una ghiotta occasione calcianto tra le braccia di Scuffia;

43° Scuffia respinge di pugno la conclusione di Palermo;

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° punizione di Giovinco, alta;

49° il Catania vince 3-0!

IL TABELLINO

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda (dal 32°s.t. Somma), Lorenzini, Castellini, Boccia, Rizzo, Lodi (k) (dal 10°s.t. Palermo), Vitale, Sarno (dal 32°s.t. Giovinco), Sarao (dal 20°s.t. Jefferson), De Luca (dal 15°s.t. Russotto). A disposizione: Groaz, , Lubishtani, Pedicone, Forchignone. Allenatore: Michele Zeoli (squalificato Ferraro).

ASD CANICATTI’ (4-3-3) – Scuffia, Di Mercurio, Pettinato, Conti, Tedesco (k), Cardinale (dal 42°s.t. Scalisi), Privitera (dal 33°s.t. Sinastra), Sidibe (dal 17°s.t. Fuschi), Scopelliti, Manfrè (dal 36°s.t. Corrado), Iezzi (dal 28°s.t. Licciardello). A disposizione: Amata, Russo, Bozzanga, Santapaola. Allenatore: Lillo Bonfatto.

Arbitro: Enrico Cappai di Cagliari. Assistenti: Luca Mocci (Oristano) e Valeria Spizuoco (Cagliari).

Reti: 46°p.t. Rizzo (CT); 22°s.t. e 29°s.t. Jefferson (CT).

Ammoniti: Privitera (CAN); Sidibe (CAN); Lodi (CT); Boccia (CT).

Note: Un pallido sole accarezza il “Massimino” traboccante di entusiasmo rossazzurro. Terreno in discrete condizioni. Alcune centinaia di sostenitori del Canicattì assiepati nel settore “ospiti”. Spettatori: 14.850.