Il ciclone di natale si allontana: le previsioni per i prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, con pressione in ulteriore aumento, arriva l’anticiclone. Generali condizioni di bel tempo. Il sole non avra’ grossi problemi a splendere in un cielo che si potra’ vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta la Penisola. Soltanto su Sardegna e Sicilia orientale ci saranno delle precipitazioni, localmente moderate. Intensitaà del vento in attenuazione.

Le previsioni nel dettaglio

SABATO 27 DICEMBRE: Nord: Giornata con generali condizioni di bel tempo, il cielo sara’ sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Calo termico notturno. Centro: Giornata che trascorrera’ con il bel tempo su tutte le regioni, il cielo si potra’ vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Sud: In questa giornata ci saranno delle precipitazioni su Sicilia ionica, Sardegna, poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

DOMENICA 28 DICEMBRE: Nord: Giornata che trascorrera’ con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stabili. Centro: La giornata trascorrera’ con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si potra’ vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Sud: Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Soffiano venti forti di Tramontana sulla Puglia. Mar Adriatico e Ionio molto mossi.

LUNEDI 29 DICEMBRE: Nord: Tempo soleggiato su tutte le regioni. Saranno possibili formazioni nebbiose nottetempo sulle zone pianeggianti. Gelate notturne. Centro: Bel tempo con un ampio soleggiamento su tutte le regioni, il cielo sara’ infatti prevalentemente sereno e terso. Venti da nord. Sud: Giornata che trascorrera’ con un cielo molto nuvoloso su Sicilia e Sardegna, sul resto delle regioni avremo un ampio soleggiamento.