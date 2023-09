Il Comune e l'emergenza crack: la campagna di comunicazione e tre nuovi centri

L'assessore Rosi Pennino: "Cosa mettiamo in campo"

PALERMO- “C’è il nostro camper su strada, di pomeriggio e di sera. Su indicazione dell’Asp stiamo cercando di coprire le fasce orarie necessarie, più favorevoli all’avvicinamento dei ragazzi. C’è il presidio sul territorio, con gli operatori di strada formati e preparati, c’è…”.

Assessore comunale alle Attività sociali, Rosi Pennino, basta questo?

“Stiamo facendo il possibile sul versante del contrasto allo spaccio, con le nostre competenze. È pronta la campagna di comunicazione che presenteremo a giorni, con il logo ‘Fuori dal giro’. Abbiamo calendarizzato gli incontri nelle scuole con famiglie e ragazzi”.

Cosa dice chi sta sul campo?

“Ho sentito gli operatori proprio in questi giorni e mi hanno detto che il lavoro sta andando bene e che sono riusciti a coinvolgere diversi ragazzi. È un lavoro delicato che non può prescindere dalla fiducia che questo servizio deve acquisire da parte di persone dipendenti e territorio”.

Basta, dunque?

“È un servizio che chiaramente infastidisce spacciatori. Sui cosiddetti ‘centri a bassa soglia’, abbiamo individuato le risorse nell’ambito del nuovo Pon metro, ho istituito un gruppo di lavoro per il quale ho richiesto apposita autorizzazione, con la collaborazione dellAsp e stiamo ultimando la scheda di progettazione che consentirà di costruire il bando che darà vita a tre centri a bassa soglia in prossimità dei Serd”.

Su cosa puntare?

“Vogliamo mettere in campo una progettazione a forte vocazione sociosanitaria, in cui il Comune e il settore Attività sociali si stanno facendo carico di intervenire. Un percorso, condiviso con il sindaco, che va avanti per dare risposte con tutti i mezzi che possediamo”.