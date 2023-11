Il Consiglio prende posizione: “Sulle strade di Catania si corre ad ogni ora”

Anastasi: "Autovelox di Nesima visto come strumento per far cassa"

CATANIA – Una conferenza dei capigruppo convocata ed allargata ai componenti dell’amministrazione comunale e della Municipale, a seguito della tragedia che ha letteralmente shoccato la comunità catanese. Da lì, il consiglio quasi certamente procederà alla convocazione di una seduta ad hoc e discutere sul da farsi.

“È il momento del dolore – spiega il presidente Sebastiano Anastasi -. Ma qualcuno deve pur dirlo: Catania ha un problema serissimo che è quello dell’alta velocità che viene tenuta nelle nostre strade. In municipio arrivare decine e decine di richieste per dossi rialzati, passaggi pedonali, installazioni di autovelox.

A Catania ormai si corre a qualunque ora del giorno e della notte ed in qualunque strada. C’è gente arrogante che corre: si tratta anche di gente perbene ma non possiamo andare avanti in questo modo. Fino a qualche tempo fa, i dossi erano stati d’aiuto ma ora la legge li ha tolti”.

Autovelox e polemiche

“C’è un autovelox piazzato a Nesima ma che viene percepito solo come un modo per fare cassa. E, allora, vogliamo capire perché l’autovelox non può essere messo all’altezza della Cittadella: qualcosa va fatto e quello degli autovelox diventa un tema centrale. Ne parleremo in modo approfondito alla conferenza dei capigruppo”.

Stasera consiglio comunale

“Tengo a ringraziare i consiglieri, di maggioranza e di opposizione, che ieri hanno preferito osservare il silenzio: com’era giusto che fosse. Faccio appello anche al Parlamento nazionale perché con questa emergenza velocità occorrono strumenti legislativi. Il consiglio si era già riunito sulla questione della sicurezza e questa sera affronterà, in tal senso, la mozione che era stata presentata dal consigliere Mirenda”.