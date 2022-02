‘Il Covid ha portato bene’, frode da 400 milioni: 78 indagati – NOMI

Le intercettazioni e i retroscena della maxi indagine eseguita dalla GdF

PALERMO – “L’inizio del Covid ha portato bene”. Ed ancora: “Non so più dove andare ad aprire i conti correnti in giro per il mondo”. Lo dicevano i principali indagati intercettati nell’inchiesta sulla maxitruffa scoperta dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Rimini sui bonus locazioni, sisma e facciate.

Francesca Barbiera, 52 anni, originaria di Paceco, in provincia di Trapani, è la siciliana coinvolta nell’inchiesta sulla frode milionaria del credito di imposta.

Viene considerata come parte integrante dell’associazione in quando prestanome e amministratrice compiacente della Domus srl di Mantova. Si tratterebbe di una società creata ad hoc con il solo obiettivo di generare e commercializzare falsi crediti di imposta.

Soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese e i commercianti in difficoltà a causa della

pandemia e finiti invece in modo illecito nelle mani di professionisti, imprenditori e commercialisti che non ne avevano diritto. Supera i 440 milioni l’importo complessivo dei fondi illecitamente percepit.

Con l’impiego di cani cashdog, le fiamme gialle hanno rinvenuto durante una perquisizione trolley pieni di banconote, perché l’organizzazione di cui 78 indagati (fra persone fisiche e aziende), 8 persone in carcere, tra cui un commercialista, e 4 altre quattro persone ai domiciliari, era riuscita tramite società napoletane a monetizzare i crediti derivanti dai bonus.

L’ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini Manuel Bianchi. In carcere finiscono Nicola Bonfrate, Imane Mounsiff, Giuseppe Felice Guttadoro, Sebastiano Schiavino, Roberto Amoruso, Andrea Leonetti, Matteo Banin, Stefano Francioni. Arresti domiciliari per Giovanni Scala, Francesco Nappi, Luca Fallarino, Alessio Vacca.

Divieto di esercitare temporaneamente impresa per Michele Piemontese (amministratore della My One Sesources srl) Francesco Esposito (amministratore della Royal Time srl), (Alessandro Pagliari (amministratore della Pagliari Alessandro Technology), Diego Carli (amministratore della Rim Sas), Ivan Gulmini (associazione culturale Marinara), Carlo Simeoni Antonini (amministratore della Rima costruzioni Srl e della Full House srl), Massimiliano e Davide Barbierato (amministratori della Barbierato sas), Chantal Cristina Laurello (amministratore della Best Energy srls e Icoms srl.), Denise Andreoli (amministratore della Eagle srl), Angela Linetti (amministratore della Igos srl) Stefania Serafin (amministratore della Mary Low srl), Massimo Celestino (amministratore della Gulliver group srls), Francesca Barbiera (amministratore della Domus srl), Vilfredo Antonio Zamaro (amministratore della Twenty srl), Alessandro Stefano Rasola (amministratore della General service srl), Loenola Bombando (amministratore della Xdt logistica e servizi), Giorgio De Martino (amministratore della 4 Transport), Rodolfo Ruggero (amministratore della All contact srls), Francesco Roccetti (amministratore della F&C gruppo imprenditoriale d’investimento srl).

Interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista per Matteo Banin, Roberto Amoruso e Stefano Francioni.

