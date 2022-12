Il diktat della commissione Sanità: “Attivare gli ospedali di zona disagiata”

Riunione dell'organismo parlamentare a Palazzo dei Normanni

PALERMO – La commissione Sanità dell’Ars, riunita oggi alla presenza del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, ha affrontato nel corso della seduta i problemi che riguardano il ripristino delle “normali funzionalità” dei Covid hospital e l’istituzione degli ospedali di “zona disagiata”.

Gli ospedali in ballo

Si tratta in dettaglio delle strutture ospedaliere di Marsala, Barcellona Pozzo di Gotto, Partinico, Acireale, Ribera e l’ospedale Cervello di Palermo. La sesta commissione alla fine ha stilato un documento che impegna il governo regionale e l’Assemblea regionale siciliana a ridefinire il perimetro di nuove regole per riconvertire o restituire al precedente uso il presidio sanitario. Si chiede pertanto con “provvedimenti straordinari” di ipotizzare sia il ripristino delle normali condizioni dei centri citati sia la nascite di strutture ospedaliere e di pronto soccorso nei territori a “zona disagiata”.

E intanto, l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha convocato i sindacati per domani pomeriggio alle 15 per discutere i temi critici legati al personale del comparto all’interno delle aziende pubbliche sanitarie. La Fials Sicilia, alla luce della convocazione, ha ritenuto opportuno sospendere la manifestazione prevista per venerdì 16, “per una questione di rispetto istituzionale” ha spiegato il segretario regionale Sandro Idonea. Il sindacato dunque valuterà come proseguire alla luce delle comunicazioni dell’assessore.