Il Foggia espugna il Massimino (0-2) ed affonda il Catania

CATANIA – Il Catania frana in casa per la seconda volta in questo inizio di stagione. Il Foggia si impone per 2-0: ringrazia e porta a casa i tre punti grazie alla prodezza di Marino che, alla mezzora della ripresa, sblocca il risultato con il centrocampista ospite che pesca l’angolo più lontano con una conclusione dalla distanza. Una doccia fredda per i rossazzurri che, pur non nella loro serata migliore, avevano sfiorato il gol con una clamorosa traversa colpita dal solito Chiricò.

Nel finale, poi, Tonin approfitta di un’incomprensione tra Curado e il subentrato Bethers e firma il raddoppio rossonero. Nel primo tempo, la “rivoluzionata” squadra di Tabbiani ci aveva provato, sia pure in maniera confusionaria e poca precisione, sbattendo contro la munita difesa foggiana e… l’atteggiamento indisponente dell’arbitro Perri che ha sorvolato su alcune azioni dubbie in area ospite. Prova complessivamente insufficiente del Catania che paga probabilmente una gestione tecnica, al momento, al di sotto delle aspettative.

Adesso, dopo le perplessità già palesate a Monopoli, il cammino verso l’alta classifica si fa ripido per Chiricò e compagni che sinora non hanno rispettato le legittime attese dei tifosi. E domenica prossima gli etnei sono attesi dall’insidiosa trasferta sul campo della ripescata Casertana dell’ex Curcio.

Tabellino

Stadio “Angelo Massimino” – di Catania

lunedì 25 settembre 2023 – ore 20,45

posticipo 5^ giornata di andata

Serie C girone C – 2023-2024

CATANIA – FOGGIA 0-2

CATANIA F.C. (4-3-3) – Livieri (dal 1°s.t. Bethers), Castellini, Quaini, Curado (k), Mazzotta, Rocca, Ladinetti (dal 32°s.t. De Luca), Deli (dall’8° s.t. Zammarini), Chiricò, Sarao (dall’8°s.t. Di Carmine), Bocic (dal 20°s.t. Marsura).

A disposizione: Bouah, Silvestri, Lorenzini, Maffei, De Luca.

Allenatore: Luca Tabbiani.

FOGGIA (4-2-3-1) – Nobile, Garattoni (k) (dal 12°s.t. Antonacci), Marzupio (dal 17°s.t. Papazov), Carillo, Salines, Martini, Marino (dal 29°s.t. Vezzoni), Di Noia, Peralta (dal 29°s.t. Schenetti), Embalo (dal 29°s.t. Iddrissou), Tonin.

A disposizione: De Simone, Domingo, Vacca, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Rossi.

Allenatore: Mirko Cudini.

Arbitro: Mario Perri di Roma 1.

Assistenti: Giorgio Ravera (Lodi) e Mattia Regattieri (Finale Emilia).

Quarto ufficiale: Luigi Catanoso (Reggio Calabria).

Reti: 28°s.t. Marino (FG); 49°s.t. Tonin (FG).

note: trasferta vietata ai sostenitori del Foggia. Resta chiuso il settore “ospiti” dello stadio “Massimino”. Prima dell’inizio, la Curva Nord “saluta” Manuel Puglisi, ex calciatore delle giovanili rossazzurre recentemente scomparso, con uno striscione e luminaria con i telefonini. Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Giorgio Napolitano (ex presidente della Repubblica scomparso).

Indisponibili: Rizzo G., Chiarella, Rapisarda, Dubickas, Popovic (CT); Rizzo A. (FG).

Ammoniti: Bocic (CT); Carillo (FG); Marzupio (FG); Quaini (CT); Nobile (FG); Schenetti (FG).

La cronaca

Primo tempo (0-0)

12° nel Catania, s’infortuna il portiere Livieri ma resta al suo posto dopo le cure del caso;

14° occasione da gol per i rossazzurri: sul cross di Castellini… conclusione a botta sicura di rocca che Nobile respinge tuffandosi sulla sua destra!

Sul prosieguo dell’azione… il tiro di Ladinetti viene respinto da un difensore;

15° percussione sulla sinistra di Bocic che poi sbaglia il cross;

16° Peralta, servito da Salines, conclude di poco a lato;

19° sul cross di Chiricò… Nobile sbaglia l’uscita e travolge Sarao: l’arbitro non assegna il penalty malgrado le proteste rossazzurre;

20° Foggia vicino al gol: ripartenza di Di Noia che smista il pallone ad Embalo la cui girata lambisce il palo alle destra di un immobile Livieri;

24° nel Foggia s’infortuna Garattoni: resta in campo dopo le cure del massaggiatore rossonero;

35° Garattoni falcia Bocic in piena area foggiana: sembra rigore netto ma… si prosegue;

36° Sarao strattonato al limite: l’arbitro non interviene;

38° ammonito Bocic per fallo dubbio su Tonin;

40° conclusione debole e centrale di Chiricò… dopo aver ignorato Castellini a destra;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° il primo tempo si chiude a reti inviolate e poche emozioni.

Secondo tempo (0-2)

1° nel Catania, l’acciaccato Livieri lascia il posto tra i pali a Bethers;

2° Di Noia calcia alto dalla distanza;

7° Bethers blocca a terra il tiro di Di Noia;

8° nel Catania, Zammarini e Di Carmine sostituiscono Deli e Sarao;

12° nel Foggia, Garattoni lascia il posto ad Antonacci;

15° Ladinetti atterrato, al limite dell’area, da Marzupio: ammonito e… infortunato;

17° nel Foggia, l’infortunato Marzupio è costretto a lasciare il posto a Papazov;

17° la punizione calciata da Chiricò sbatte sulla barriera ospite;

20° nel Catania, Marsura rileva Bocic;

21° clamorosa traversa colpita da Chiricò con un tiro a giro dal vertice destro dell’area foggiana!

28° Foggia in vantaggio: Marino pesca il jolly dalla distanza e supera Bethers proteso in tuffo: 0-1 !

29° nel Foggia, Schenetti, Iddrissou e Vezzoni sostituiscono Peralta, Embalo e Marino;

31° il Catania protesta per un presunto fallo di mani in area;

32° nel Catania, De Luca subentra a Ladinetti;

35° sul cross di Marsura… Chiricò manda alto da centro area!

39° gran punizione di Chiricò: Nobile devia in volo… in corner;

41° Nobile respinge alla disperata il diagonale di Chiricò;

45° concessi 6 minuti di recupero;

47° fiondata di castellini che sibila sul fondo;

49° raddoppio del Foggia: Tonin approfitta dell’incertezza tra Curado e Bethers e deposita il pallone nella porta incustodita: 0-2 !