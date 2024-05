Il furto nel bar è trasmesso “in diretta”: arrestato un 22enne VIDEO

La chiamata dei metronotte ai carabinieri

CATANIA – In due hanno fatto irruzione in un bar-ristorante della frazione Piano Tavola di Camporotondo Etneo, quando il locale era chiuso. Stavano rubando bottiglie di Champagne e superalcolici.

Ma non sapevano che il furto era trasmesso in diretta video sugli schermi dalla sala operativa di un’agenzia di metronotte che hanno avvertito i Carabinieri. Uno di loro, un 22enne noto per sue pregresse attività giudiziarie, è stato arrestato in flagranza di reato.

L’arresto è stato compiuto dai militari dell’Arma della sezione Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania. Si era nascosto in un ripostiglio chiudendosi dentro a chiave, ma è stato scoperto e catturato.

È caccia al complice

Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza gli investigatori hanno accertato che il suo complice era fuggito poco prima dell’arrivo dei Carabinieri. Vicino al locale è stato trovato anche lo scooter con il quale i due avevano raggiunto Piano Tavola.

Le chiavi erano nelle tasche dell’arrestato. Sono in corso indagini per risalire all’identità del fuggitivo, mentre il 22enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la custodia cautelare ai domiciliari