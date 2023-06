Il futuro di Forza Italia, Tajani: Marina Berlusconi sarà vicina al partito”

Il coordinatore azzurro traccia la road map del partito fondato da Berlusconi

ROMA – “Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che rimarrà sempre il nostro leader”. Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonio Tajani in conferenza stampa con i capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli.

“Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l’affetto e la vicinaza di tutta la sua famiglia a Forza Italia – ha detto il coordinatore azzurro, riferendo di un colloquio telefonico ieri con la figlia del Cavaliere. Marta Fascina è un deputato ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c’è bisogno di ritagliare spazi formali. Il nome di Berlusconi sarà sempre nel nostro simbolo perchè questa è la sua creatura, questo è e sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi. Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che rimarrà sempre il nostro leader. Lavoreremo in Europa per rafforzare il Ppe: Berlusconi ci aveva portati nella grande famiglia di De Gasperi e Schumann e lavoreremo, come indicato da lui, per creare una maggioranza popolari conservatori e liberali dopo le elezioni del 2024 che ci vedranno impegnati con nostre liste”.