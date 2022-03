Il Green Palermo chiude in testa la regular season in C Gold

Sedicesima vittoria stagionale, la tredicesima consecutiva: il Green Palermo si assicura il biglietto di prima classe per i play-off

PALERMO – Il Green Basket Palermo centra la tredicesima vittoria consecutiva e si garantisce il primo posto matematico al termine della stagione regolare in Serie C Gold con una giornata d’anticipo. Ennesima prestazione di livello per i biancoverdi di coach Marco Verderosa che, orfani al PalaMangano dell’infortunato Dimarco (in panchina ma non a disposizione) e con un Giuseppe Lombardo non in perfette condizioni, battono anche la Mastria Espresso Sport Academy Catanzaro per 79-67, concedendo solo nel finale agli avversari di rientrare da un divario che, per la quasi totalità del match, si è attestato attorno ai 25 punti.

IL MATCH

Decisivo, come spesso accaduto sin dalla ripresa del campionato, l’approccio alla gara dei palermitani, capaci di piazzare subito un parziale di 14-0 che ha influito pesantemente sulle sorti del match. Le triple di Caronna e Ronconi e la dinamicità del duo Bruno-Moltrasio permettono ai padroni di casa di portarsi al 10’ avanti 26-11. I calabresi di coach Di Martino si affidano al ritmo di Procopio e alla fisicità di Fall, subendo però anche nel secondo periodo la differenziazione offensiva del Green, pungente sia da oltre l’arco (Elia), sia con le penetrazioni di potenza di Buterlevicius e rapidità di Moltrasio.

Il secondo tempo si apre sul 46-27 in favore dei palermitani che, con lo scorrere dei minuti, abbassano l’intensità provando a gestire il vantaggio. Il gioco si frammenta e questo non aiuta gli ospiti: dalla lunetta e da oltre l’arco Buterlevicius rimpingua il suo bottino personale, mentre anche Vucenovic si iscrive a referto. Procopio rompe l’incantesimo da oltre i 6,75 per Catanzaro, che al 30’ non ha più grandi speranze di rimonta (65-41). L’ultimo periodo è una pura formalità e vede i biancoverdi tirare un po’ il fiato, andando a segno ancora con Moltrasio da tre (doppia cifra per lui) e Caronna (23 punti e top scorer di giornata), ma anche con Catanzaro che nel finale riduce lo svantaggio con Casale rendendo meno amara la trasferta di Palermo nelle dimensioni.

Sedicesima vittoria stagionale, la tredicesima consecutiva, in diciassette giornate disputate: il Green Basket Palermo si assicura così il biglietto di prima classe per i play-off, che la vedranno dunque esibire sempre il vantaggio negli scontri diretti. Resta soltanto da scoprire quale sarà l’avversario nei quarti di finale, dovrà essere una tra Vis Reggio Calabria e Melfa’s Gela.

IL TABELLINO

GREEN BASKET PALERMO – MASTRIA ESPRESSO SPORT ACADEMY 79-67

Parziali: 26-11, 46-27, 65-41, 79-67

Green: Bruno 4, Maisano, Moltrasio 11, Dimarco ne, Buterlevicius 13, Lombardo 2, Elia 6, Audino, Ronconi 17, Caronna 23, Vucenovic 3. All. Verderosa, Ass. Avellone

Catanzaro: Procopio 14, Rotundo 2, Sipovac 2, Fall 11, Brugnano ne, Sereni 11, Shvets’ 1, Mastria 2, Mavric 4, Casale 20. All Di Martino