Il gruppo Calzedonia entra nella nautica di lusso: acquisito Cantiere del Pardo

Il colosso veronese dell'abbigliamento amplia le sue attività con l'acquisizione del prestigioso cantiere di Forlì

MILANO – Il gruppo Calzedonia acquisisce dal fondo Wise Equity Cantiere del Pardo, azienda leader nella produzione di premium yacht a vela e a motore. Calzedonia amplia così le sue attività nell’ambito delle eccellenze italiane. Lo comunica una nota che conferma quanto anticipato dal Sole24ore. Il fondatore e presidente Sandro Veronesi sottolinea che “a realtà consolidate da tempo come Calzedonia, Intimissimi e Tezenis si sono aggiunti successi recenti come Intimissimi Uomo, Falconeri, Signorvino e Atelier Emè. Nuove sfide sono ora Antonio Marras e Cantiere del Pardo. Sono convinto che anche Cantiere del Pardo troverà grandi opportunità”.

L’incontro con i manager storici, Fabio Planamente e Gigi Servidati, che manterranno una quota di minoranza nella società, la condivisione di visioni sullo sviluppo futuro del Cantiere, insieme all’opportunità di apportare esperienza in ambito industriale, organizzativo e distributivo hanno favorito la decisione di concludere l’operazione. Fondato nel 1973, Cantiere del Pardo con sede a Forlì ha una storia di grandi successi e riconoscimenti internazionali.

Dalla sua nascita ha varato oltre cinque mila imbarcazioni a vela con il marchio Grand Soleil e più recentemente, con i marchi Pardo Yachts e VanDutch. Cantiere del Pardo è riconosciuto come uno dei migliori produttori di yacht di lusso al mondo ed è significativamente cresciuto dall’arrivo di Wise Equitycome investitore nel 2020, sia nei ricavi che nella strutturazione societaria. In particolare, il successo della linea di barche a motori Pardo Yachts può essere considerato uno dei maggiori successi nella storia recente della nautica mondiale vista la crescita significativa dall’introduzione del primo modello nel 2017 fino alla previsione di vendita di oltre 150 yacht nell’ultimo anno.

Con l’arrivo del gruppo Calzedonia, che ha base a Verona, Cantiere del Pardo perseguirà la crescita internazionale e lo sviluppo di nuovi modelli, con ancora maggiore attenzione alla qualità e all’eccellenza del servizio sia per la rete distributiva che per il cliente finale. L’operazione si concluderà entro ottobre 2023.

“Negli anni Calzedonia ha dimostrato di saper crescere costantemente. Partita come un’azienda che si occupava solo di un prodotto, si è sviluppata in un gruppo attivo in molti mercati e con molti marchi. A realtà consolidate da tempo come Calzedonia, Intimissimi e Tezenis si sono aggiunti successi recenti come Intimissimi Uomo, Falconeri, Signorvino e Atelier Emè. Nuove sfide sono ora Antonio Marras e Cantiere del Pardo. Fattori comuni sono un amore tipicamente italiano per il prodotto, assieme a forti investimenti in produzione, distribuzione e comunicazione. Sono convinto che anche Cantiere del Pardo, che è già un’eccellenza nel suo settore, troverà grandi opportunità di crescita dalla condivisione di risorse, conoscenze e persone del nostro gruppo”, ha spiegato Veronesi.

Fabio Planamente, ad di Cantiere del Pardo ha detto che “un nuovo capitolo della lunga storia di Cantiere del Pardo e dei suoi successi si apre con l’acquisizione da parte del gruppo Calzedonia. Siamo molto onorati che una realtà italiana così importante e prestigiosa nel mondo, abbia deciso di investire nel nostro cantiere. Grazie al prezioso contributo portato dal fondo Wise nel percorso di crescita del cantiere, siamo oggi ancora più motivati e convinti nell’affrontare le prossime sfide e tutti i nuovi progetti, potendo contare su un solido gruppo italiano e dalle comprovate capacità imprenditoriali, che porterà Cantiere del Pardo ed i suoi brand ad affermarsi sempre di più nel panorama della nautica mondiale, come eccellenza del Made in Italy”.