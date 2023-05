Il Liotro Lego è ufficialmente in corsa per entrare in commercio

È arrivata l'ufficialità: il progetto di Giovanni Mirulla ha superato le qualificazioni della Lego Ideas competition.

2' DI LETTURA

CATANIA – È al numero 37 della classifica, ma questo posizionamento, al momento, non è importante. Ieri, 1 maggio 2023, si sono chiuse le qualificazioni per l’edizione 2023 di Lego Ideas, la competizione che permette alle idee che vengono dai cittadini di entrare nel mercato dei mattoncini colorati. Così il Liotro Lego è, ora ufficialmente, un passo più vicino all’obiettivo: con il superamento delle diecimila sottoscrizioni, avvenuto in appena una settimana nel mese di marzo 2023, il passaggio alla seconda fase della competizione era quasi scontato. Da ieri, però, c’è la certificazione di Lego.

Sono 71, in tutto, le idee che hanno raggiunto l’obiettivo dei diecimila voti tra gennaio e ieri. E che, così, accedono alla prossima parte della competizione. Cioè quella della valutazione da parte di una commissione di esperti nominati da Lego. Saranno questi specialisti di design, marketing e comunicazione a decidere, alla fine, quale delle 71 proposte progettuali potrà diventare un pezzo del già grande catalogo Lego.

Gli altri progetti in gara

La riproduzione Lego della Fontana dell’Elefante è un progetto di Giovanni Mirulla. Circa ottocento pezzi di mattoncini, usati per riprodurre la statua simbolo del capoluogo etneo. La vittoria, però, non sarà cosa facile. Perché il Liotro dovrà vedersela con altri settanta concorrenti che hanno, tutti, una base di supporto superiore alle diecimila persone. E idee completamente diverse.

C’è, per esempio, “The Crown”, la riproduzione della corona della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Che, in tempi d’incoronazione dell’erede, ha un fascino ben più che british. Senza contare lo Stargate, la riproduzione del Castello Errante di Howl (dal film di Hayao Miyazaki), i caschi dei Daft Punk e la perfetta copia, in mattoncini, di una radio vintage. L’ispirazione, per molti degli aspiranti prodotti Lego, viene da cinema, anime e serie tv.

I luoghi iconici certo non mancano: tra le idee che hanno superato le qualificazioni c’è anche la ricostruzione dello studio della trasmissione radiofonica Deejay chiama Italia, in onda su Radio Deejay. A questo punto, però, la palla è nelle mani non più del pubblico bensì degli esperti. Di chi, cioè, i Lego li fa di mestiere. Per sapere se il Liotro di Catania sarà nei negozi di tutto il mondo bisogna ancora aspettare.