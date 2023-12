Il Lotto premia la Sicilia: vincite a Siracusa e a Lipari

Le vincite totali ammontano a 80mila euro

Il Lotto premia la Sicilia nel concorso di giovedì 21 dicembre, con vincite totali per oltre 80mila euro. Come riporta Agipronews, ad Avola, in provincia di Siracusa, un fortunato giocatore si è aggiudicato ben 62.250 euro grazie a quattro terni e una quaterna con la combinazione 3-5-6-65 sulla ruota di Palermo.

A questa si aggiunge una vincita da 19.350 euro centrata a Lipari, in provincia di Messina, sempre con quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro in questo 2023.