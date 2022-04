Il Messina vince di misura a Taranto, 3 punti che valgono la salvezza

Il gol vittoria lo mette a segno Rizzo

SERIE C - GIRONE C

MESSINA – Vittoria di misura del Messina di mister Raciti ai danni del Taranto. Grazie al gol vittoria messo a segno da Rizzo al minuto 68, il club peloritano ottiene la salvezza nel girone C di Serie C. Con 39 punti ottenuti a due giornate dalla fine del campionato, i giallorossi sono riusciti a liberarsi dalle “sabbie mobili” della zona plyaout, allontanandosi definitvamente dal Potenza (fermo a 32 punti in attesa della sfida contro la Turris) e dallo stesso Taranto, che si ferma a 37 lunghezze. Complice anche l’esclusione del Catania dalla terza divisione italiana, che consente di terminare con una giornata di anticipo la stagione alla squadra di Messina.