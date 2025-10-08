Il ministro Crosetto operato d’urgenza al colon

Le sue condizioni

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto lunedì 8 ottobre a un intervento per l’asportazione di tre polipi al colon.

A renderlo noto è stato il Ministero della Difesa, che ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sullo stato di salute del ministro.

Crosetto operato, le sue condizioni

Secondo quanto riferito, l’operazione si è conclusa con esito positivo e Crosetto si trova attualmente in buone condizioni. I medici sono in attesa dei risultati dell’esame istologico per determinare la natura dei polipi rimossi. La notizia ha suscitato immediata attenzione anche per i precedenti episodi che, negli scorsi mesi, hanno coinvolto la salute del titolare della Difesa.

L’intervento al Fatebenefratelli: cosa è successo

L’intervento è avvenuto presso l’Ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina, una delle strutture sanitarie di riferimento della capitale. Come indicato nella nota diffusa dal Ministero della Difesa, Guido Crosetto è stato operato per l’asportazione di tre neoplasie al colon. Si tratta, secondo quanto comunicato, di polipi per i quali è stato ritenuto necessario procedere chirurgicamente. Fonti vicine al ministero confermano che l’operazione è stata condotta senza complicazioni.

L’equipe medica ha eseguito l’intervento con tecniche tradizionali, in un quadro clinico stabile, e il ministro è stato seguito nelle ore successive in regime di degenza ordinaria.

Nessun dettaglio ulteriore è stato reso noto in merito alla durata dell’intervento né alla sua programmazione.