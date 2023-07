“Il mio logo dedicato alla Santuzza che segna il Festino”

Parla il vincitore del contest. Quale è lo spirito del Festino.

1' DI LETTURA

Massimiliano Serrago non è un grafico di professione. Di mestiere fa il dirigente sindacale della Cisl. Ma la sua intuizione gli ha ritagliato un posto nella storia, perché è stato il suo logo a vincere il contest lanciato sui social dall’Arcidiocesi come simbolo dell’epica gioiosa dedicata alla Santuzza. L’immagine caratterizzerà tutte le iniziative – religiose, culturali, sociali – dell’anno Giubilare Rosaliano indetto dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, dal 10 luglio 2023 al 4 settembre 2024, un passaggio importante che includerà l’edizione numero quattrocento del Festino di Santa Rosalia.

“Come ci sono arrivato? – spiega il protagonista – Mi sono ispirato ai carri del passato. Ho cercato di mettere gli elementi stilizzati che rimandano alla tradizione. Non è un intreccio semplice. Anzi, il disegno è complicato: è piaciuto e questa cosa mi ha un po’ sorpreso. Non doveva essere un brand, non si deve vendere, si tratta appunto di un simbolo. Confesso che non mi aspettavo di essere scelto. L’ho fatto perché amo Palermo e Santa Rosalia”.

Del programma religioso del 399° Festino e dell’avvio del cammino diocesano lungo l’Anno Giubilare Rosaliano si parlerà nel corso di una conferenza stampa convocata stamattina presso il salone Filangieri del Palazzo Arcivescovile. Nel corso della conferenza stampa il logo sarà ufficialmente presentato.

“Seguirò il Festino – dice Massimiliano – e scatterò, come sempre, moltissime foto. Amo Palermo, amo la Santuzza, da buoni palermitano. Quale miracolo chiederei a Santa Rosalia? Più rispetto per Palermo da parte dei palermitani”. E sarebbe davvero un miracolo. (rp)